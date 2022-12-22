За минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли майже 123 тис. українців, з них майже 55% – діти до 17 років. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі Об’єднаного ефіру телеканалів.

– Зараз у жодній області країни епідпоріг не перевищено. Активність грипу та ГРВІ спостерігається в західних регіонах країни. А з початку підйому захворюваності перехворіли майже 1 млн українців, – розповів він.

Головний санітарний лікар зазначив, що зараз епідеміологічні показники знаходяться на найнижчому рівні за останні майже 3-4 роки.

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За його словами, цього року Україна отримала рекордну кількість вакцин проти грипу в якості гуманітарної допомоги – близько 220 тис.доз. Разом з тим на приватному ринку в аптеках зараз є близько 150 тис.доз вакцин.

Станом на 22 грудня вакциновано трохи більше 57 тис. українців, тобто зараз є ще певний резерв для того, щоб вакцинуватися, зазначив Ігор Кузін.