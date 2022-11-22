Команда австралійських вчених з Сіднейського університету разом з колегами з Медичної школи Шеньчженьського університету під час дослідження виявила, що лабораторні миші з більшою ймовірністю виживуть після зараження грипом, якщо їх будуть годувати зерновими продуктами, а не переробленими.

Як повідомляється, під час наукової роботи дослідники вивчали, як ссавці, такі як миші, борються з інфекціями грипу. Для цього одну групу гризунів годували їжею, що складається в основному з злаків. Іншу – високообробленими продуктами. Потім обидві групи були заражені вірусом грипу.

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В результаті дослідники виявили, що всі миші, які харчувалися високообробленою їжею, вмирали, а також не могли відновити вагу, втрачену через хворобу.

Навпаки, всі миші на зерновій дієті одужали і почали набирати вагу протягом 10 днів після початкового зараження.

Вчені відзначають, що різниця в виживаності була пов’язана не з відмінностями в імунній відповіді, а з проблемами відновлення: миші, які отримували їжу з високим ступенем переробки, їли менше, ніж ті, яким давали зернові, і в кінцевому підсумку отримували менше поживних речовин.