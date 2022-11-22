Команда австралийских ученых из Сиднейского университета вместе с коллегами из Медицинской школы Шэньчжэньского университета в ходе исследования обнаружила, что лабораторные мыши с большей вероятностью выживут после заражения гриппом, если их будут кормить зерновыми продуктами, а не переработанными.

Сообщается, что в ходе научной работы исследователи изучали, как млекопитающие, такие как мыши, борются с инфекциями гриппа. Для этого одну группу грызунов кормили пищей, состоящей в основном из злаков. Другую — высокообработанными продуктами. Затем обе группы были инфицированы вирусом гриппа.

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В результате исследователи обнаружили, что все мыши, которые питались высокообработанной пищей, умирали, а также не могли восстановить вес, потерянный из-за болезни.

Напротив, все мыши на зерновой диете выздоровели и начали набирать вес в течение 10 дней после первоначального заражения.

Ученые отмечают, что разница в выживаемости была связана не с различиями в иммунном ответе, а с проблемами восстановления: мыши, получавшие пищу с высокой степенью переработки, ели меньше, чем те, которым давали зерновые, и в конечном итоге получали меньше питательных веществ.