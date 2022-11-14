Руководитель отдела эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко в Объединенном эфире украинских телеканалов рассказала о возвращении гриппа в Украину, каким будет эпидемический сезон и сколько стоит вакцина против гриппа.

— Если говорить о статистике, то пока речь идет о единичных случаях, зарегистрированных в трех областях: Черниговской, Черновицкой и Львовской. Во львовских лабораториях подтвердили циркуляцию вируса типа А, — отметила эксперт.

Ссылаясь на данные ВОЗ, Оксана Кошалко сообщила, что в Украине в этом эпидсезоне будут циркулировать четыре штамма гриппа:

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вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata).

— Каких-то особенностей в проявлении симптоматики эти штаммы не имеют. Поэтому мы говорим об общих респираторных признаках инфекции, — объяснила эксперт.

По ее словам, тяжелое течение болезни может быть у людей, которые подпадают под группы риска. В частности, это дети до пяти лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Эксперт также отметила, что нынешний сезон гриппа будет отмечен увеличением количества заболеваний по сравнению с предыдущим сезоном, когда действовали Covid-ограничения, благодаря которым вирус гриппа практически исчез. То есть в сезон пандемии коронавируса гриппа в Украине практически не было.

— Теперь, после снятия ограничений, обусловленных защитой от коронавируса, вирус гриппа снова возвращается. Но какого-то аномального эпидсезона мы не ожидаем, — уточнила Оксана Кошалко.

По словам эпидемиолога, уже сейчас можно сказать, что вакцина против гриппа, которая имеется в Украине, является эффективной против всех перечисленных выше штаммов.

Что же касается стоимости вакцины против гриппа, единственного эффективного способа уберечь себя и свою семью от вируса, то она варьируется в пределах 400-500 грн. Если речь идет о частных клиниках, то цена на вакцинальный препарат, с учетом осмотра врача, будет выше.

Эскперт также напомнила о том, что вакцина против гриппа в Укараине не подпадает в перечень рекомендованных, поэтому украинцам, которые хотят привиться, нужно будет приобретать ее за свой счет в аптечной сети.

По словам Оксаны Кошалко, в Украину будет завезено примерно 250 тыс. доз вакцины против гриппа, что с учетом фактора войны несколько меньше, чем в прошлом году.

По прогнозам и исходя из опыта прошлых сезонов, этого количества должно хватить на всех желающих получить прививку от гриппа, резюмировала эксперт.