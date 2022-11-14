Керівник відділу епіднагляду Центру громадського здоров’я Оксана Кошалко в Об’єднаному ефірі українських телеканалів розповіла про повернення грипу в Україну, яким буде епідемічний сезон і скільки коштує вакцина від хвороби.

– Якщо говорити про статистику, то наразі йдеться про поодинокі випадки, зареєстровані у трьох областях: Чернігівській, Чернівецькій та Львівській. У львівських лабораторіях підтвердили циркуляцію вірусу типу А, – зазначила експерт.

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Посилаючись на дані ВООЗ, Оксана Кошалко повідомила, що в Україні в цьому епідсезоні будуть циркулювати чотири штами грипу:

вірус, подібний до A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вірус, подібний до A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус, подібний до B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

– Якихось особливостей в прояві симптоматики ці штами не мають. Тому ми говоримо про загальні респіраторні ознаки інфекції, – пояснила експерт.

За її словами, важкий перебіг хвороби може бути у людей, які підпадають під групи ризику. Зокрема, це діти до п’яти років і пацієнти з хронічними захворюваннями.

Експерт також зазначила, що нинішній сезон грипу буде відзначений збільшенням кількості захворювань порівняно з попереднім сезоном, коли діяли Covid-обмеження, завдяки яким вірус грипу практично зник. Тобто в сезон пандемії коронавірусу грипу в Україні практично не було.

– Тепер, після зняття обмежень, обумовлених захистом від коронавірусу, вірус грипу знову повертається. Але якогось аномального епідсезону ми не очікуємо, – уточнила Оксана Кошалко.

За словами епідеміолога, вже зараз можна сказати, що вакцина проти грипу, яка є в Україні, є ефективною проти всіх перерахованих вище штамів.

Що ж стосується вартості вакцини, то вона варіюється в межах 400-500 грн. Якщо йдеться про приватні клініки, то ціна на вакцинальний препарат, з урахуванням огляду лікаря, буде вищою.

Ескперт також нагадала про те, що вакцина проти грипу в Україні не підпадає до переліку рекомендованих, тому українцям, які хочуть зробити щеплення, потрібно буде купувати її за свій рахунок в аптечній мережі.

За словами Оксани Кошалко, в Україну буде завезено приблизно 250 тис. доз вакцини проти грипу, що з урахуванням фактора війни дещо менше, ніж минулого року.

За прогнозами і виходячи з досвіду минулих сезонів, цієї кількості повинно вистачити на всіх охочих отримати щеплення від грипу, резюмувала експерт.