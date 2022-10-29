Сезонні хвороби не може відмінити ані війна, ані політична ситуація, ані природні катаклізми. Щоб не захворіти на грип або “перегрипувати” з легкою симптоматикою, потрібно вакцинуватися. Та чи всім можна щеплюватися від грипу і який краще препарат обрати? На ці запитання Фактам ICTV відповіла лікарка-терапевтка Анастасія Коваль.

– Почну з того, що грип – це вірусне надзвичайно заразне захворювання, яке може привести до смерті, – відразу застерігає фахівчиня.

І як би ви не береглися, скільки вітамінів не вживали б, як би часто не мили руки, гарантій, що ви не захворієте, немає. Будь-який контакт із носієм грипу може призвести до захворювання.

Та чи є профілактика цієї небезпечної хвороби? Є! Це вакцинація.

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Кому обов’язково варто щепитися від грипу

Вакцинуватися від грипу слід будь-якій свідомій людині, яка дбає про своє здоров’я. І яка хоче максимально уберегтися від грипу. Та все ж є категорія людей, які перебувають в особливій небезпеці.

Щеплюватися від грипу варто:

Медичним працівникам, особливо – сімейним лікарям. Тому що вони в сезон постійно контактують з хворими на грип. Вчителям, продавцям, кондукторам та представникам інших спеціальностей, які працюють з великою кількістю людей. Вагітним жінкам. Вони мають слабку імунну систему і зазвичай складно переносять грип. Людям старшого віку. З тієї ж причини, що й вагітним: через слабку імунну систему. Дорослим та дітям з хронічними захворюваннями, онкохворим.

– Якщо ви себе не знайшли в списку, це не означає, що не потрібно вакцинуватися. Кожен має подбати про власну безпеку, – переконана Анастасія Коваль.

Чи є протипоказання для щеплення від грипу

Перш ніж записуватися на імунізацію від грипу, варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. Він точно знає, є у вас протипоказання чи немає.

Не можна щеплюватися людям:

з важкою алергічною реакцією на попереднє введення або ж алергією на компоненти вакцини (важка алергічна реакція – це анафілаксія чи набряк Квінке);

які мають гострий стан або загострення хронічного (згідно з наказом МОЗ від 16.09.11 №595 у редакції від 11.10.19 №2070).

Якщо ви алергік, маєте ВІЛ-інфекцію, проходите хіміотерапію, приймаєте імуносупресивні препарати, відновлюєтесь після операції, страждаєте від тяжкого порушення згортання крові, вакцинуватися можна. Але після консультації з фахівцем.

Коли робити щеплення і яку вакцину обрати

Робити щеплення від грипу варто в осінній час, орієнтовно, середина вересня – початок листопада.

Можна й пізніше, адже імунітет виробляється через два тижні після щеплення. Чому ж робити краще тоді, коли ще грипу немає? Щоб не ризикувати захворіти в цей період, поки імунітет формується.

– Жодне щеплення не гарантує того, що ви не захворієте, але вакцинація захищає від важкого перебігу хвороби, – попереджає лікарка.

Вакцинація від грипу не є обов’язковою згідно з календарем щеплень України, а рекомендованою. Тому вас ніхто не може примусити імунізуватися, якщо ви цього не хочете.

Якщо ж ви вирішили захистити себе від грипу, вам доведеться купувати вакцину самостійно.

На сьогодні знаємо точно, що в аптеках будуть вакцини Ждісі Флю (Південна Корея) та Ваксігрип Тетра (Франція).

Яку обрати? Про це краще запитайте свого сімейного лікаря. Він визначить препарат, який захистить вас від грипу без тяжкої симптоматики, не викликавши при цьому алергічної реакції.