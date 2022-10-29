Сезонные заболевания не может отменить ни война, ни политическая ситуация, ни природные катаклизмы. Чтобы не заболеть гриппом или “перегрипповать” с легкой симптоматикой, нужно вакцинироваться. Но всем ли можно прививаться от гриппа и какой лучше препарат выбрать? На эти вопросы Фактам ICTV ответила врач-терапевт Анастасия Коваль.

— Начну с того, что грипп – это вирусное очень заразное заболевание, которое может привести к смерти, – сразу предостерегает специалист.

И как бы вы ни береглись, сколько витаминов ни употребляли бы, как бы часто ни мыли руки, гарантий, что вы не заболеете, нет. Любой контакт с носителем гриппа может привести к заболеванию.

Но есть ли профилактика этой опасной болезни? Есть! Это – вакцинация.

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Кому обязательно следует прививаться от гриппа

Вакцинироваться от гриппа следует любому сознательному человеку, который заботится о своем здоровье. И желающему максимально уберечься от гриппа. И все же есть категория людей, которые находятся в особой опасности.

Прививаться от гриппа следует:

Медицинским работникам, особенно семейным врачам. Потому что они в сезон постоянно контактируют с больными гриппом. Учителям, продавцам, кондукторам и представителям других специальностей, работающих с большим количеством людей. Беременным женщинам. Потому что у них слабая иммунная система и обычно они сложно переносят грипп. Людям постарше. По той же причине, что и беременным: из-за слабой иммунной системы. Взрослым и детям с хроническими заболеваниями, онкобольным.

– Если вы себя не нашли в списке, это не значит, что не нужно вакцинироваться. Каждый должен позаботиться о собственной безопасности, – убеждена Анастасия Коваль.

Есть ли противопоказания для прививки от гриппа

Прежде чем записываться на иммунизацию от гриппа, следует проконсультироваться со своим семейным врачом. Он точно знает, есть у вас противопоказания или нет.

Нельзя прививаться людям:

с тяжелой аллергической реакцией на предварительное введение или аллергией на компоненты вакцины (тяжелая аллергическая реакция – это анафилаксия или отек Квинке);

имеющих острое состояние или обострение хронического (согласно приказу Минздрава от 16.09.11 №595 в редакции от 11.10.19 №2070).

Если вы аллергик, имеете ВИЧ-инфекцию, проходите химиотерапию, принимаете иммуносупрессивные препараты, восстанавливаетесь после операции, страдаете тяжелым нарушением свертывания крови, вакцинироваться можно. Но после консультации со специалистом.

Когда делать прививку и какую вакцину выбрать

Делать прививку от гриппа следует в осеннее время, ориентировочно, середина сентября – начало ноября.

Можно и позже, ведь иммунитет вырабатывается через две недели после прививки. Почему же делать лучше тогда, когда еще гриппа нет? Чтобы не рисковать заболеть в тот период, пока формируется иммунитет.

— Никакая прививка не гарантирует того, что вы не заболеете, но вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, — предупреждает врач.

Вакцинация от гриппа не обязательна согласно календарю прививок Украины, а рекомендована. Поэтому вас никто не может вынудить иммунизироваться, если вы этого не желаете.

Если же вы решили оградить себя от гриппа, вам придется покупать вакцину самостоятельно.

На сегодняшний день знаем точно, что в аптеках будут вакцины Ждиси Флю (Южная Корея) и Ваксигрипп Тетра (Франция).

Какую выбрать? Об этом лучше спросите своего семейного врача. Он определит препарат, который оградит вас от гриппа без тяжелой симптоматики, не вызвав при этом аллергической реакции.