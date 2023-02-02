Хирурги Национального реабилитационного центра Незламні Первого медобъединения Львова вместе с канадскими коллегами спасли жителя Херсонщины, который пострадал во время ракетного обстрела. Сверхсложную операцию выполнили в Польше.

В дом 55-летнего Михаила на Херсонщине прилетело две ракеты. Жена погибла, мужа из-под завалов достал сын. Разорванная щека, перелом руки и ушибы. Среди многочисленных ранений — тяжелые ожоги головы. Кожи на черепе не осталось, написали медики Центра в Facebook.

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Три недели Михаил был на грани жизни и смерти в реанимации одной из больниц Кривого Рога. Далее его эвакуировали в центр Незламні.

Здесь мужчина перенес почти три десятка операций. Врачам удалось стабилизировать его состояние. Однако оставалась самая большая проблема — рана на голове. Ее надо было срочного закрыть мышечной тканью. Иначе в любой момент мозг могла поразить смертельная инфекция.

Единственным выходом была сложная реконструктивная операция: пересадка тканей со спины на голову. Помочь львовянам согласились канадцы, однако выяснилось, в Украину приехать не готовы, но могут прибыть в Польшу.

Поэтому украинские медики с пациентом отправились туда: от Львова до клиники польского городка Челядзь — 400 км.

Операция длилась 12 часов. Украинско-канадская команда работала как один механизм. Хирурги сперва отделили лоскут широчайшей мышцы спины, а затем пересадили его на обнаженный череп. Сосуды, размером с человеческий волос, сшивали под микроскопом.

По словам медиков, вмешательство прошло успешно. Через неделю Михаил вернулся в Центр на реабилитацию. Впереди у мужчины еще несколько косметических операций на лице.

Источник: Первое медобъединение Львова