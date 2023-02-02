Хірурги Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медоб’єднання Львова разом з канадськими колегами врятували жителя Херсонщини, який постраждав під час ракетного обстрілу. Надскладну операцію виконали в Польщі.

У будинок 55-річного Михайла на Херсонщині прилетіло дві ракети. Дружина загинула, чоловіка з-під завалів дістав син. Розірвана щока, перелом руки і удари. Серед численних поранень – важкі опіки голови. Шкіри на черепі не залишилося, написали медики центру в Facebook.

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Три тижні Михайло був на межі життя і смерті в реанімації однієї з лікарень Кривого Рогу. Далі його евакуювали в центр Незламні.

Тут чоловік переніс майже три десятки операцій. Лікарям вдалося стабілізувати його стан. Однак залишалася найбільша проблема – рана на голові. Її треба було термінового закрити м’язовою тканиною. Інакше в будь-який момент мозок могла вразити смертельна інфекція.

Єдиним виходом була складна реконструктивна операція: пересадка тканин зі спини на голову. Допомогти львів’янам погодилися канадці, проте з’ясувалося, в Україну приїхати не готові, але можуть прибути до Польщі.

Тому українські медики з пацієнтом вирушили туди: від Львова до клініки польського містечка Челядзь – 400 км.

Операція тривала 12 годин. Українсько-канадська команда працювала як один механізм. Хірурги спершу відокремили клапоть найширшого м’яза спини, а потім пересадили його на оголений череп. Судини, розміром з людське волосся, зшивали під мікроскопом.

За словами медиків, втручання пройшло успішно. Через тиждень Михайло повернувся в Центр на реабілітацію. Попереду у чоловіка ще кілька косметичних операцій на обличчі.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова