Уже седьмой день подряд Северная Корея ничего не сообщает о новых случаях Covid-19. Отмечается только, что все, кто заболел семь дней назад – выздоровели, информирует УНН.

Пхеньян, сохраняющий жесткую блокаду из-за коронавируса с начала пандемии, объявил о вспышке Омикрона в мае. В стране была активирована система максимально экстренной профилактики эпидемий.

Государственные СМИ ежедневно сначала сообщали об официальном количестве случаев заболевания, смертей, о лечении и выздоровлении.

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В отчетах КНДР упорно называет коронавирус лихорадкой. Очень похоже, что в стране нет возможностей для тестирования.

— Новые случаи лихорадки за последнюю неделю не были зарегистрированы, и все, кто получает лечение по всей стране, поправились, — сообщает ЦТАК. — Общая противоэпидемическая ситуация в КНДР приобрела определенную фазу стабильности.

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Страна продолжит усиливать мониторинг новых подвариантов Covid-19 и различных заболеваний и по-прежнему может мобилизовать медицинских работников в случае кризиса, добавили там.