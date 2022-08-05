Уже сьомий день поспіль Північна Корея нічого не повідомляє про нові випадки Covid-19. Зазначається лише, що всі, хто захворів сім днів тому – одужали, інформує УНН.

Пхеньян, що зберігає жорстку блокаду через коронавірус з початку пандемії, оголосив про спалах Омікрону у травні. В країні було активовано систему максимально екстреної профілактики епідемій.

Державні ЗМІ щодня спочатку повідомляли про офіційну кількість випадків захворювання, смертей, про лікування та одужання.

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У звітах КНДР вперто називає коронавірус лихоманкою. Дуже схоже на те, що в країні немає можливостей для тестування.

– Нових випадків лихоманки за останній тиждень не було зареєстровано, і всі, хто отримує лікування по всій країні, одужали, — повідомляє ЦТАК. – Загальна протиепідемічна ситуація в КНДР набула певної фази стабільності.

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Країна продовжить посилювати моніторинг нових підваріантів Covid-19 та різних захворювань і, як і раніше, може мобілізувати медичних працівників у разі кризи, додали там.