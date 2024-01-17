Во Львове трехлетнему мальчику успешно провели трансплантацию костного мозга.

В клинике детской онкологии и трансплантации костного мозга это уже 10 такая успешная операция.

Симптомы рака

Онкологию у маленького Яремы обнаружили в мае прошлого года, тогда его родители заметили асимметрию на лице мальчика.

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Медики обнаружили новообразование щеки и поставили диагноз — нейробластома забрюшинного пространства, которая распространилась на кости скелета.

Лечение рака

Мальчика сразу начали лечить, он прошел курс из восьми блоков химиотерапии. Затем ему сделали операцию, во время которой удалили опухоль.

После вмешательства врачи провели забор стволовых клеток, их запас был достаточен для трансплантации костного мозга.

Трансплантация костного мозга

— После операции у Яремы было еще два блока химиотерапии, после которых мы провели забор стволовых клеток. Клеточного материала было достаточно, поэтому запланировали проведение сразу двух (тандемных) высокодозовых химиотерапий и двух трансплантаций костного мозга, — рассказала врач клиники Наталья Васильева.

Трансплантация костного мозга прошла хорошо, после нее мальчик восстанавливался еще 21 день.

Врачи называют Ярему настоящим супергероем за его терпеливость и отвагу во время процедур.

Сейчас мальчик дома, в больницу приходит только на контрольные осмотры.

Источник: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр

Фото: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр