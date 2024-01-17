У Львові трирічному хлопчику успішно провели трансплантацію кісткового мозку.

В клініці дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку це вже 10 така успішна операція.

Симптоми раку

Онкологію у маленького Яреми виявили торік у травні, тоді його батьки помітили асиметрію на обличчі хлопчика.

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Медики виявили новоутвір щоки та поставили діагноз – нейробластома заочеревинного простору, що розповсюдилась на кістки скелета.

Лікування раку

Хлопчика одразу почали лікувати, він пройшов курс з восьми блоків хіміотерапії. Потім йому зробили операцію, під час якої видалили пухлину.

Після втручання лікарі провели забір стовбурових клітин, їх запас був достатній для трансплантації кісткового мозку.

Трансплантація кісткового мозку

– Після операції у Яреми було ще два блоки хіміотерапії, після яких ми провели забір стовбурових клітин. Клітинного матеріалу було достатньо, тому запланували проведення одразу двох (тандемних) високодозових хіміотерапій та двох трансплантацій кісткового мозку, – розповіла лікарка клініки Наталя Васільєва.

Трансплантація кісткового мозку пройшла добре, після неї хлопчик відновлювався ще 21 день.

Лікарі називають Ярему справжнім супергероєм за його терплячість та відвагу під час процедур.

Зараз хлопчик вдома, до лікарні приходить лише на контрольні огляди.

Джерело: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр