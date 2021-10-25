Происхождение коронавируса: Данилов считает, что вирус создал человек

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказал свое мнение касательно происхождения коронавируса.

Он считает, что вирус был создан искусственно.

— Мое мнение — за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь, — отметил Алексей Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО озвучил позицию касательно окончания пандемии коронавируса.

— Мир считает, что она закончится к следующему лету. Есть вопросы, какие штаммы будут появляться, и как это все будет происходить, — добавил он.

С момента появления коронавируса специалисты озвучили несколько теорий о его происхождении.

Одна из них — вирус мутировал естественным путем. Существует мнение, что он передался человеку от летучих мышей, также переносчиками могли быть барсуки и енотовидные собаки из китайских ферм.

Альтернативное мнение — опасную инфекцию создали в лаборатории искусственно для определенных целей.

ВОЗ ездила с миссией в Китай, где пыталась изучить этот вопрос, однако пока безуспешно.