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Происхождение коронавируса: Данилов считает, что вирус создал человек

25 октября 2021, 09:43 Людмила Грубнік
карантин, коронавірус
Источник: Depositphotos

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказал свое мнение касательно происхождения коронавируса.

Он считает, что вирус был создан искусственно.

— Мое мнение — за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь, — отметил Алексей Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО озвучил позицию касательно окончания пандемии коронавируса.

— Мир считает, что она закончится к следующему лету. Есть вопросы, какие штаммы будут появляться, и как это все будет происходить, — добавил он.

С момента появления коронавируса специалисты озвучили несколько теорий о его происхождении.

Одна из них — вирус мутировал естественным путем. Существует мнение, что он передался человеку от летучих мышей, также переносчиками могли быть барсуки и енотовидные собаки из китайских ферм.

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Альтернативное мнение — опасную инфекцию создали в лаборатории искусственно для определенных целей.

ВОЗ ездила с миссией в Китай, где пыталась изучить этот вопрос, однако пока безуспешно.

Источник
РБК-Украина
Теги
Коронавірус Covid-19 , Олексій Данілов , РНБО
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