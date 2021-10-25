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Походження коронавірусу: Данілов вважає, що вірус створила людина

25 Жовтня 2021, 09:43 Людмила Грубнік
карантин, коронавірус
Джерело: Depositphotos

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов висловив свою думку щодо походження коронавірусу.

Він вважає, що вірус було створено штучно.

– Моя думка – за цим стоїть людина. Хтось інший вважає, що за цим стоїть кажан, – зазначив Олексій Данілов.

Крім того, секретар РНБО озвучив позицію щодо закінчення пандемії коронавірусу.

– Світ вважає, що вона закінчиться до наступного літа. Є питання щодо того, які штами будуть з’являтися, і як це все відбуватиметься, – додав він.

З моменту появи коронавірусу фахівці озвучили кілька теорій щодо його походження.

Одна з них – вірус мутував природним шляхом. Існує думка, що він передався людині від кажанів, також переносниками могли бути борсуки та єнотоподібні собаки з китайських ферм.

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Альтернативна думка – небезпечну інфекцію створили у лабораторії штучно для певних цілей.

ВООЗ їздила з місією до Китаю, де намагалася вивчити це питання, однак поки що безуспішно.

Джерело
РБК-Україна
Теги
Коронавірус Covid-19 , Олексій Данілов , РНБО
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