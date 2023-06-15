Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил на брифинге, что с понедельника, 19 июня, на территориях Херсонской, Николаевской и Одесской областей запрещено купаться и вылавливать рыбу.

Это связано с тем, что показатели и речной, и морской воды существенно ухудшаются. Особое беспокойство у санитарных служб вызывает ситуация в Одесской области. Поэтому Кузин призывает людей не пользоваться водоемами, самим не вылавливать рыбу и не покупать ее в неустановленных местах.

В то же время, по словам главного санитарного врача, на сегодня эпидемическая ситуация стабильна. Нет вспышек инфекционных заболеваний, наблюдаются лишь сезонные показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Специалисты провели более 1 000 исследований воды — питьевой централизованной, децентрализованной, поверхностных водоемов. Задействовали приборы для быстрого анализа питьевой воды, которые показывают основные микробиологические показатели воды в течение 18 часов.

Было установлено, что вода из скважин, а также та, что подается централизованно в Николаевской и Херсонской областях, является вполне безопасной — как по химическим, так и по микробиологическим показателям.

Отмечается, что наибольшую угрозу представляют индивидуальные колодцы. Поскольку они были затоплены, там накопился ил, в котором может быть все что угодно. Людей, которые возвращаются в свои дома после спада уровня воды, специалисты просят не использовать для питья и приготовления пищи колодезную воду.

По словам Кузина, вода и из колодцев, и из криниц не соответствует допустимым нормам как по химическим, так и по микробиологическим показателям.

В то же время он рассказал, каким будет алгоритм действий в отношении индивидуальных колодцев, когда сойдет вода.

Сначала бригада ГСЧС откачает воду из подвалов и поможет устранить завалы. После расчистки территории начнется работа по очистке самого колодца: из него выкачают всю воду, промоют стены от ила и продезинфицируют.

Представители местной власти сейчас обеспечивают жителей питьевой водой, а также предоставляют таблетки для обеззараживания.

— Всю актуальную информацию можно получить у руководителей объединенных территориальных общин или у сельских старост, — говорит Кузин.

Источник: LIGA.net