Затопление во время войны таких больших южных территорий, да еще и накануне наступления сезона летних жарких дней и ночей, конечно, вызывает беспокойство относительно возможного возникновения особо опасных болезней.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская объяснила Фактам ICTV, чего можно ожидать, к чему готовиться, с какими вызовами придется сталкиваться.

— Надо понимать, что последствия могут быть краткосрочными и отдаленными. Краткосрочные угрожают сейчас, а отдаленные будут представлять угрозу позже, когда вода сойдет.

Мухарская отмечает, что на территории, которая сейчас залита водой, есть природные очаги инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных.

Речь идет о лептоспирозе и туляремии. Если эти очаги сейчас размыты, а потом будет значительная влажность и высокая температура, то может начаться активное распространение этих возбудителей, в том числе грызунами, которые спасутся.

— Относительно холеры могу сказать следующее: если на Херсонщине и циркулировал какой-то местный холерный вибрион, то его жизнеспособность очень снижена, поскольку в этой области очень давно не регистрировались случаи холеры, — говорит Мухарская.

То есть теоретически холера может возникнуть, но это маловероятно.

Наиболее вероятной может быть вспышка гепатита А, поскольку ожидаются серьезные проблемы с питьевой водой. Скорее всего, ее будут подвозить. И здесь стоит учитывать, в каких емкостях ее будут доставлять, как будут хранить. В любом случае люди должны ее кипятить. Это обязательно!

Конечно, есть разные методы обеззараживания воды, в частности таблетированные препараты: бросил таблетку в ведро — и можешь пользоваться водой без страха. Но не известно, будут ли люди иметь возможность получить эти препараты, а если смогут, то в каком количестве.

Так что кипячение остается единственной доступной формой обеззараживания воды.

— Не могу не сказать о еще одной потенциальной и очень большой опасности — сибирской язве. Если будут размыты скотомогильники, а их много по всей Украине, то могут возникнуть значительные риски распространения сибирской язвы, — говорит врач.

Правила, которых следует придерживаться в зоне бедствия — такие же, как при опасности от кишечных инфекций — мыть руки, кипятить воду, правильно пользоваться антисептиками.

Простое брызгание на руки не имеет никакого эффекта, надо руки, увлажненные антисептиком, держать 40-60 секунд и только потом можно считать их чистыми.

Фото: Укргідроенерго