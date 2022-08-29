Авторитетные эксперт онлайн-платформы Береги себя рассказали о таком опасном заболевании как лептоспироз, а также о его симптомах и способах защиты от коварной инфекции.

— Если вы когда-то имели счастье лежать в инфекционной больнице в 90-х, то могли видеть жуткие плакаты с изображением крысы и названием странной болезни лептоспироз, — начали свой комментарий медики с небольшого исторического экскурса.

Что же такое лептоспироз и при чем здесь крысы

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Лептоспироз – это инфекционное бактериальное заболевание, которым болеют как животные, так и люди.

Симптомы этого заболевания очень многообразны, и часто его путают с другими инфекционными болезнями. Есть люди, у которых вообще нет проявлений инфекции. И такие случаи встречаются с любыми заболеваниями.

Если лептоспироз не лечить, это может привести к поражению почек, менингиту, печеночной недостаточности, дыхательным расстройствам и даже смерти.

Часто инфицирование происходит из-за купания в зараженных водоемах или употребления зараженной воды. Инфицирование происходит из-за мочи животных, которая попадает в водоем.

Переносить болезнь могут практически любые животные – и коровы, и собаки, и грызуны. Но чаще всего болезнь переносят именно крысы.

Наиболее распространенные симптомы заболевания:

высокая температура;

сыпь;

покраснение глаз;

желтуха (кожа и слизистые могут иметь желтоватый цвет);

головная и мышечная боль;

диарея;

боли в животе.

Без лечения проявления болезни могут длиться до нескольких месяцев. При условии, что человек выживет.

Для лечения лептоспироза необходимо пройти курс антибиотикотерапии. Если проявления заболевания очень тяжелые, врачи назначают антибиотики внутривенно.

Лучшая защита от болезни — избегать купания в неизвестных водоемах и пить только проверенную или хотя бы кипяченую воду.

Как понять, что в водоеме купаться нельзя? Обращайте внимание на предупредительные знаки. Если таковых нет и вам известно название водоема или пляжа, вы можете проверить состояние воды на сайте ОВА.

Из-за войны ситуация с загрязнением воды может меняться очень быстро, не только в плане биологической, но химической и радиационной безопасности. К примеру, в городе Николаев сейчас затруднена ситуация с водоснабжением.

Если информацию проверить невозможно, лучше не купайтесь в водоемах, состояние воды которых вам неизвестно.

Источник: Береги себя