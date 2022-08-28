Вчера, 27 августа, семеро из девяти туристов, прибывших на отдых на Прикарпатье из Киева, были госпитализированы в инфекционное отделение яремчанской городской больницы с предварительным диагнозом “пищевая токсикоинфекция“.

Об этом на своей странице в Facebook рассказали сотрудники Госпродпотребслужбы Украины.

— Пациенты жаловались на общую слабость, рвоту, боли в животе, диарею, повышение температуры тела до 38-39º С, — говорится в сообщении.

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Сообщается, что специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области начали санитарно-эпидемиологическое расследование групповой вспышки острой кишечной инфекции, имевшей место в селе Микуличин.

Выяснилось, что накануне, 25 августа, туристы питались самостоятельно по месту жительства и готовили пищу сами. Ели собственноручно приготовленный шашлык, который хранился без соответствующих температурных условий.

Ухудшение самочувствия отдыхающие почувствовали 26 августа вечером, а на следующий день попали в больницу. Состояние больных на сегодня – средней степени тяжести.

Главное управление Госпродпотребслужбы в области в очередной раз напоминает, что для профилактики инфекционных заболеваний и пищевых отравлений необходимо:

не употреблять продукты и напитки при малейшем подозрении относительно их недоброкачественности;

хранить продукты питания только способом, указанным на упаковке, и в установленный срок;

не покупать продукты питания на стихийных рынках или с рук у частных лиц;

не готовить блюда с запасом;

приготовленные блюда желательно употреблять сразу, а в случае повторного потребления, они должны проходить вторичную термическую обработку;

хранение приготовленного блюда без холода не должно превышать двух часов;

часов; не брать в дорогу скоропортящиеся продукты (колбасные, молочные, кулинарные, кондитерские изделия или другие продукты, требующие охлажденного хранения).

Источник: Госпродпотребслужба