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Зіпсований відпочинок: на Прикарпатті семеро киян потрапили до лікарні з харчовим отруєнням

28 Серпня 2022, 14:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
отруєння
Джерело: Depositphotos

Вчора, 27 серпня, семеро з дев’яти туристів, які прибули на відпочинок на Прикарпатті з Києва, були госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні з попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція”.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіли співробітники Держпродспоживслужби України.

– Пацієнти скаржилися на загальну слабкість, блювання, болі в животі, діарею, підвищення температури тіла до 38-39ºС, – йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області почали санітарно-епідеміологічне розслідування групового спалаху гострої кишкової інфекції, що мала місце в селі Микуличин.

З’ясувалося, що напередодні, 25 серпня, туристи харчувалися самостійно за місцем проживання і готували їжу самі. Їли власноруч приготований шашлик, який зберігався без відповідних температурних умов.

Погіршення самопочуття відпочивальники відчули 26 серпня ввечері, а наступного дня потрапили до лікарні. Стан хворих на сьогодні – середнього ступеня тяжкості.

Головне управління Держпродспоживслужби в області вкотре нагадує, що для профілактики інфекційних захворювань та харчових отруєнь необхідно:

  • не вживати продукти і напої при найменшій підозрі щодо їхньої недоброякісності;
  • зберігати продукти харчування тільки у спосіб, зазначений на упаковці, і у встановлений термін;
  • не купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб;
  • чи не готувати страви з запасом;
  • приготовані страви бажано вживати відразу, а в разі повторного споживання, вони повинні проходити вторинну термічну обробку;
  • зберігання приготованого блюда без холоду не повинно перевищувати двох годин;
  • не брати в дорогу швидкопсувні продукти (ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські вироби або інші продукти, що вимагають охолодженого зберігання).

Джерело: Держпродспоживслужба

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Отруєння Прикарпаття
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