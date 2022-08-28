Вчора, 27 серпня, семеро з дев’яти туристів, які прибули на відпочинок на Прикарпатті з Києва, були госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні з попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція”.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіли співробітники Держпродспоживслужби України.

– Пацієнти скаржилися на загальну слабкість, блювання, болі в животі, діарею, підвищення температури тіла до 38-39ºС, – йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області почали санітарно-епідеміологічне розслідування групового спалаху гострої кишкової інфекції, що мала місце в селі Микуличин.

З’ясувалося, що напередодні, 25 серпня, туристи харчувалися самостійно за місцем проживання і готували їжу самі. Їли власноруч приготований шашлик, який зберігався без відповідних температурних умов.

Погіршення самопочуття відпочивальники відчули 26 серпня ввечері, а наступного дня потрапили до лікарні. Стан хворих на сьогодні – середнього ступеня тяжкості.

Головне управління Держпродспоживслужби в області вкотре нагадує, що для профілактики інфекційних захворювань та харчових отруєнь необхідно:

не вживати продукти і напої при найменшій підозрі щодо їхньо ї недоброякісності;

недоброякісності; зберігати продукти харчування тільки у спосіб , зазначени й на упаковці, і у встановлений термін;

, зазначени на упаковці, і у встановлений термін; не купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб;

чи не готувати страви з запасом;

приготовані страви бажано вживати відразу, а в разі повторного споживання, вони повинні проходити вторинну термічну обробку;

зберігання приготованого блюда без холоду не повинно перевищувати двох годин;

годин; не брати в дорогу швидкопсувні продукти (ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські вироби або інші продукти, що вимагають охолодженого зберігання).

Джерело: Держпродспоживслужба