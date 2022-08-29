Авторитетні експерти онлайн-платформи Бережи себе розповіли про таке небезпечне захворювання як лептоспіроз, а також про його симптоми і способи захисту від підступної інфекції.

– Якщо ви колись мали щастя лежати в інфекційній лікарні в 90-х, то могли бачити моторошні плакати із зображенням щура і назвою дивної хвороби лептоспіроз, – почали свій коментар медики з невеликого історичного екскурсу.

Що ж таке лептоспіроз і до чого тут щури

Лептоспіроз – це інфекційне бактеріальне захворювання, на яке хворіють як тварини, так і люди.

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Симптоми цього захворювання дуже різноманітні, і часто його плутають з іншими інфекційними хворобами. Є люди, у яких взагалі немає проявів інфекції. І такі випадки зустрічаються з будь-якими захворюваннями.

Якщо лептоспіроз не лікувати, це може призвести до ураження нирок, менінгіту, печінкової недостатності, дихальних розладів і навіть смерті.

Часто інфікування відбувається через купання в заражених водоймах або пиття зараженої води. Інфікування відбувається через сечу тварин, яка потрапляє у водойму.

Переносити хворобу можуть практично будь-які тварини – і корови, і собаки, і гризуни. Але найчастіше хворобу переносять саме щури.

Найбільш поширені симптоми захворювання:

висока температура;

висип ;

почервоніння очей;

жовтяниця (шкіра і слизові можуть мати жовтуватий колір);

головний і м’яз овий біль ;

діарея;

болі в животі.

Без лікування прояви хвороби можуть тривати до декількох місяців. За умови, що людина виживе.

Для лікування лептоспірозу необхідно пройти курс антибіотикотерапії. Якщо прояви захворювання дуже важкі, лікарі призначають антибіотики внутрішньовенно.

Найкращий захист від хвороби – уникати купання в невідомих водоймах і пити тільки перевірену або хоча б кип’ячену воду.

Як зрозуміти, що у водоймі купатися не можна? Звертайте увагу на попереджувальні знаки. Якщо таких немає і вам відома назва водойми або пляжу, ви можете перевірити стан води на сайті ОВА.

Через війну ситуація із забрудненням води може змінюватися дуже швидко, не тільки щодо біологічної, але й хімічної та радіаційної безпеки. Приміром, у місті Миколаїв зараз ускладнена ситуація з водопостачанням.

Якщо інформацію перевірити неможливо, краще не купайтеся у водоймах, стан води яких вам невідомий.

Джерело: Бережи себе