Затоплення під час війни таких великих південних територій та ще й напередодні настання сезону літніх спекотних днів і ночей, звісно, викликає занепокоєння стосовно можливого виникнення особливо небезпечних хвороб.

Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська пояснила Фактам ICTV, чого можна очікувати, до чого готуватися, з якими викликами доведеться стикатися.

– Треба розуміти, що наслідки можуть бути короткостроковими і віддаленими. Короткострокові загрожують зараз, а віддалені становитимуть загрозу пізніше, коли вода зійде.

Мухарьска наголошує, що на території, яка зараз залита водою, є природні вогнища інфекційних захворювань, зокрема особливо небезпечних.

Йдеться й про лептоспірозітуляремію. Якщо ці осередки зараз розмиті, а потім буде значна вологість і висока температура, то може початися активне розповсюдження цих збудників, зокрема гризунами, які врятуються.

– Щодо холери можу сказати таке: якщо на Херсонщині і циркулював якийсь місцевий холерний вібріон, то його життєздатність дуже знижена, оскільки в цій області дуже дано не реєструвалися випадки холери, – каже Мухарська.

Тобто теоретично холера може виникнути, але це малоймовірно.

Найбільш вірогідним може бути спалах гепатиту А, оскільки очікуються серйозні проблеми з питною водою. Найімовірніше, її будуть підвозити. І тут варто враховувати, в яких ємностях її доставлятимуть, як зберігатимуть. У будь-якому випадку люди повинні її кип’ятити. Це обов’язково!

Звісно, є різні методи обеззараження води, зокрема таблетовані препарати: кинув таблетку у відро – і можеш користуватися водою без страху. Але не відомо, чи матимуть люди можливість отримати ці препарати, а якщо зможуть, то в якій кількості.

Тож кип’ятіння залишається єдиною доступною формою обеззараження води.

– Не можу не сказати про ще одну потенційну і дуже велику небезпеку – сибірську виразку. Якщо будуть розмиті скотомогильники, а їх багато по всій Україні, то можуть виникнути значні ризики розповсюдження сибірської виразки, – каже лікарка.

Правила, яких варто дотримуватися в зоні лиха, такі ж, як при небезпеці від кишкових інфекцій – мити руки, кип’ятити воду, правильно користуватися антисептиками.

Просте бризкання на руки не має жодного ефекту, треба руки, зволожені антисептиком, тримати 40-60 секунд і лише потім можна вважати їх чистими.

Фото: Укргідроенерго