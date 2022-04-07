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Як знезаразити воду – топ-5 ефективних методів

7 Квітня 2022, 10:14
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вода
Джерело: Depositphotos

Під час війни в Україні може виникнути ситуація, коли відсутній доступ до чистої питної води. Що робити у такому разі?

У МОЗ розповіли, як знезаразити воду.

Способи:

Кип’ятіння

  • Робити це треба протягом щонайменше 10 хвилин, після чого дати їй відстоятися та злити, щоб не збовтався осад.
  • Чим довше кип’ятити воду, тим більше небезпечних бактерій буде знищено.
  • Зберігати таку воду у закритій тарі.

Таблетки з активним хлором

  • Кинути кілька таблеток у воду та чекати 30-60 хвилин, доки вони розчиняться.
  • Вони мають антибактеріальні властивості та значний термін придатності.
  • Перед використанням слід детально вивчити інструкцію.
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Активоване вугілля

  • На літр води треба п’ять таблеток. Їх краще подрібнити.
  • Таблетки варто загорнути у марлю, щоб пил не забруднив воду.
  • Процес триває протягом щонайменше восьми годин.

Марганець

  • На літр води потрібно 1-2 г розчину.
  • Вода має настоятися протягом 30 хвилин, потім її процідити через марлю.
  • Вода має бути блідо-рожевого кольору. Якщо колір буде більш насичений, це може призвести до проблем з кишківником. Метод підходить для знезараження у невеликих кількостях.
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Йод

  • На літр не більше 3-4 крапель.
  • Після цього воду бажано пропустити через побутовий фільтр.
  • Перед вживанням – чекати до години.

Водночас забруднену воду чи з невідомих джерел пити небезпечно. Це може призвести до отруєння та інших проблем зі здоров’ям.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України , питна вода , Поради
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