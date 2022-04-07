Як знезаразити воду – топ-5 ефективних методів

Під час війни в Україні може виникнути ситуація, коли відсутній доступ до чистої питної води. Що робити у такому разі?
У МОЗ розповіли, як знезаразити воду.
Способи:
Кип’ятіння
- Робити це треба протягом щонайменше 10 хвилин, після чого дати їй відстоятися та злити, щоб не збовтався осад.
- Чим довше кип’ятити воду, тим більше небезпечних бактерій буде знищено.
- Зберігати таку воду у закритій тарі.
Таблетки з активним хлором
- Кинути кілька таблеток у воду та чекати 30-60 хвилин, доки вони розчиняться.
- Вони мають антибактеріальні властивості та значний термін придатності.
- Перед використанням слід детально вивчити інструкцію.
Читайте також:Як не підчепити інфекцію: чим можна знезаражувати воду
Активоване вугілля
- На літр води треба п’ять таблеток. Їх краще подрібнити.
- Таблетки варто загорнути у марлю, щоб пил не забруднив воду.
- Процес триває протягом щонайменше восьми годин.
Марганець
- На літр води потрібно 1-2 г розчину.
- Вода має настоятися протягом 30 хвилин, потім її процідити через марлю.
- Вода має бути блідо-рожевого кольору. Якщо колір буде більш насичений, це може призвести до проблем з кишківником. Метод підходить для знезараження у невеликих кількостях.
Читайте також:Харчове отруєння: симптоми, лікування та профілактика
Йод
- На літр не більше 3-4 крапель.
- Після цього воду бажано пропустити через побутовий фільтр.
- Перед вживанням – чекати до години.
Водночас забруднену воду чи з невідомих джерел пити небезпечно. Це може призвести до отруєння та інших проблем зі здоров’ям.