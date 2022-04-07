Как обеззаразить воду — топ-5 эффективных методов

Во время войны в Украине может возникнуть ситуация, когда нет доступа к чистой питьевой воде. Что делать в таком случае?

В Минздраве рассказали, как обеззаразить воду.

Способы:

Кипячение

Делать это нужно не менее 10 минут, после чего дать ей отстояться и слить, чтобы не взболтался осадок.

Чем дольше кипятить воду, тем больше опасных бактерий будет уничтожено.

Хранить такую ​​воду в закрытой таре.

Таблетки с активным хлором

Бросить несколько таблеток в воду и ждать 30-60 минут, пока они растворятся.

Они обладают антибактериальными свойствами и значительным сроком годности.

Перед использованием следует детально изучить инструкцию.

Активированный уголь

На литр воды необходимо пять таблеток. Их лучше измельчить.

Таблетки лучше завернуть в марлю, чтобы пыль не загрязнила воду.

Процесс длится не менее восьми часов.

Марганец

На литр воды нужно 1-2 г раствора.

Вода должна настояться в течение 30 минут, затем процедить ее через марлю.

Она должна быть бледно-розового цвета. Если цвет будет насыщенный, это может привести к проблемам с кишечником. Метод подходит для обеззараживания в небольших количествах.

Йод

На литр нужно 3-4 капли.

После этого воду лучше пропустить через бытовой фильтр.

Перед употреблением нужно ждать до часа.

Однако загрязненную воду или из неизвестных источников пить опасно. Это может привести к отравлению и другим проблемам со здоровьем.