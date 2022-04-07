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Советы

Как обеззаразить воду — топ-5 эффективных методов

7 апреля 2022, 10:14
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
вода
Источник: Depositphotos

Во время войны в Украине может возникнуть ситуация, когда нет доступа к чистой питьевой воде. Что делать в таком случае?

В Минздраве рассказали, как обеззаразить воду.

Способы:

Кипячение

  • Делать это нужно не менее 10 минут, после чего дать ей отстояться и слить, чтобы не взболтался осадок.
  • Чем дольше кипятить воду, тем больше опасных бактерий будет уничтожено.
  • Хранить такую ​​воду в закрытой таре.

Таблетки с активным хлором

  • Бросить несколько таблеток в воду и ждать 30-60 минут, пока они растворятся.
  • Они обладают антибактериальными свойствами и значительным сроком годности.
  • Перед использованием следует детально изучить инструкцию.
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Активированный уголь

  • На литр воды необходимо пять таблеток. Их лучше измельчить.
  • Таблетки лучше завернуть в марлю, чтобы пыль не загрязнила воду.
  • Процесс длится не менее восьми часов.

Марганец

  • На литр воды нужно 1-2 г раствора.
  • Вода должна настояться в течение 30 минут, затем процедить ее через марлю.
  • Она должна быть бледно-розового цвета. Если цвет будет насыщенный, это может привести к проблемам с кишечником. Метод подходит для обеззараживания в небольших количествах.
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Йод

  • На литр нужно 3-4 капли.
  • После этого воду лучше пропустить через бытовой фильтр.
  • Перед употреблением нужно ждать до часа.

Однако загрязненную воду или из неизвестных источников пить опасно. Это может привести к отравлению и другим проблемам со здоровьем.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины , питна вода , Советы
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