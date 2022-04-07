Как обеззаразить воду — топ-5 эффективных методов

Во время войны в Украине может возникнуть ситуация, когда нет доступа к чистой питьевой воде. Что делать в таком случае?
В Минздраве рассказали, как обеззаразить воду.
Способы:
Кипячение
- Делать это нужно не менее 10 минут, после чего дать ей отстояться и слить, чтобы не взболтался осадок.
- Чем дольше кипятить воду, тем больше опасных бактерий будет уничтожено.
- Хранить такую воду в закрытой таре.
Таблетки с активным хлором
- Бросить несколько таблеток в воду и ждать 30-60 минут, пока они растворятся.
- Они обладают антибактериальными свойствами и значительным сроком годности.
- Перед использованием следует детально изучить инструкцию.
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Активированный уголь
- На литр воды необходимо пять таблеток. Их лучше измельчить.
- Таблетки лучше завернуть в марлю, чтобы пыль не загрязнила воду.
- Процесс длится не менее восьми часов.
Марганец
- На литр воды нужно 1-2 г раствора.
- Вода должна настояться в течение 30 минут, затем процедить ее через марлю.
- Она должна быть бледно-розового цвета. Если цвет будет насыщенный, это может привести к проблемам с кишечником. Метод подходит для обеззараживания в небольших количествах.
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Йод
- На литр нужно 3-4 капли.
- После этого воду лучше пропустить через бытовой фильтр.
- Перед употреблением нужно ждать до часа.
Однако загрязненную воду или из неизвестных источников пить опасно. Это может привести к отравлению и другим проблемам со здоровьем.