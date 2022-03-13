В Украине сейчас много людей, проживающих в зоне активных боевых действий, вынуждены находится в бомбоубежищах, подвалах или разрушенных домах. Они не только испытывают тяжелые лишения, но часто дефицит чистой воды, которая абсолютно необходима для жизни, написала на своей страничке в Facebook известный инфекционист Ольга Голубовская.

Она рассказывает, сколько времени человек может обходиться без воды и что нужно знать, чтобы использовать любую воду, если нет пригодной для питья.

— Без еды человек может находиться длительное время (до 60-ти дней и даже больше), а вот без воды — в среднем 10-14 дней, — пишет инфекционист. — Все зависит от нескольких факторов: температуры окружающей среды, влажности, активности человека. Так, располагаясь в тени, в полном покое, при температуре воздуха от 16 до 23 градусов можно прожить без воды указанное выше время.

Однако с повышением температуры вероятная длительность жизни без воды уменьшается:

26 градусов – до девяти дней;

29 градусов – до недели;

33 градуса – до пяти дней;

36-39 градусов – не более двух дней.

Сколько воды нужно организму

Потребность в среднем здоровых взрослых людей составляет около 35 мл/кг воды в день.

Люди с весом:

50 кг выпивают около 1,7 л,

60 кг — 2,1 л,

70 кг — 2,4 л,

80 кг — 2,8 л.

Чем опасно обезвоживание

От недостатка воды — обезвоживания — обостряются сердечно-сосудистые заболевания, понижается иммунитет.

Чтобы избежать обезвоживания необходимо выпивать не менее 1,5 л воды в день. Сюда входит вся жидкость, которая содержится в пище. Также имеет значение ее солевой состав.

При длительных обстрелах и отсутствии доступа к питьевой воде люди вынуждены использовать воду из любых источников: луж, труб, открытых колодцев, заполненных открытых емкостях и т.д.

Все это чревато развитием опасных для жизни состояний из-за загрязненности воды и наличия в ней инфекций или токсинов природного и искусственного происхождения.

Чтобы минимизировать потери воды при ограничении доступа к ней и не отравиться содержащимися в ней веществами (биологического и токсического происхождения) необходимо соблюдать определенные правила:

обязательно берите с собой запас воды при перемещении в бомбоубежище, подвал или другие места;

надевайте одежду, адекватную температурным условиям и влажности, не должно быть чрезмерно жарко или чрезмерно холодно;

по возможности, минимизируйте физическую активность в укрытии или дома;

кипятите воду. если вы уверены, что не было заражения бактериальными агентами от момента закипания 10 мин, при подозрении на такое заражение — 1 час.

храните кипяченую воду в чистой, хорошо закрывающейся посуде, так как при попадании в нее микробов происходит быстрое и массивное обсеменение. Больше суток кипяченую воду в открытой емкости (включая бутыли), лучше не хранить;

если запасы безопасной воды иссякли и возможности кипячения нет, обеззараживать воду можно специальными таблетками — Акватабс, Аквацид, Пантоцид и его вариантами и др. Такие обеззараживатели содержат до 6 мг активного хлора или веществ, эквивалентных ему. Они быстро растворяются (до 15 минут), имеют высокие антибактериальные свойства, долго хранятся и не портят вкус. Иногда, даже вопреки инструкции, рекомендуется использовать две или даже три таблетки на один литр воды, в зависимости от прогнозируемого загрязнения воды.

минут), имеют высокие антибактериальные свойства, долго хранятся и не портят вкус. Иногда, даже вопреки инструкции, рекомендуется использовать две или даже три таблетки на один литр воды, в зависимости от прогнозируемого загрязнения воды. если под рукой нет этих таблеток, можно воспользоваться тем, что есть в аптечке: две капли 10% раствора йода на литр воды, подождать 30 минут, после чего можно воду пить. Вкус будет ужасным, но вы не умрете от обезвоживания и не заболеете смертоносными заболеваниями, среди которых есть и поражающие центральную нервную систему (у больных с клинически значимым поражением щитовидной железы, т.е. имеющих клинику, использовать с осторожностью и в случае крайней необходимости);

минут, после чего можно воду пить. Вкус будет ужасным, но вы не умрете от обезвоживания и не заболеете смертоносными заболеваниями, среди которых есть и поражающие центральную нервную систему (у больных с клинически значимым поражением щитовидной железы, т.е. имеющих клинику, использовать с осторожностью и в случае крайней необходимости); перманганат калия (марганцовка) используют в виде 0,5-1% раствора (бледно-бледно розовый цвет). Важно: марганцовка относится к плохо растворимым соединениям, поэтому на дне емкости могут остаться нерастворившиеся кристаллы. Если они попадут на слизистые рта, пищевода, желудка, кишечника, это приведет к сильнейшим ожогам и язвам вплоть до перфорации, поэтому полученный раствор лучше осторожно процедить, не взбалтывая, оставив на дне немного жидкости;

раствора (бледно-бледно розовый цвет). Важно: марганцовка относится к плохо растворимым соединениям, поэтому на дне емкости могут остаться нерастворившиеся кристаллы. Если они попадут на слизистые рта, пищевода, желудка, кишечника, это приведет к сильнейшим ожогам и язвам вплоть до перфорации, поэтому полученный раствор лучше осторожно процедить, не взбалтывая, оставив на дне немного жидкости; перекись водорода: 1 ст/л (при сильном загрязнении — 2 ст/л ) на литр воды, дать отстояться примерно час, после чего в воду можно добавить пару таблеток активированного угля;

(при сильном загрязнении — ) на литр воды, дать отстояться примерно час, после чего в воду можно добавить пару таблеток активированного угля; вместо перекиси водорода можно использовать таблетки гидроперита. Дозировка — 2-3 таблетки на 1 л воды. При растворении таблетки в воде образуется раствор перекиси водорода, который далее разлагается на воду и активное действующее вещество — атомарный кислород. При распаде гидроперита в воду попадает также карбамид — не особо вредное вещество, придающее воде слегка солоноватый вкус, в нашей стране карбамид применяется как пищевая добавка, и имеет допустимую концентрацию в 2-3 г на литр;

таблетки на воды. При растворении таблетки в воде образуется раствор перекиси водорода, который далее разлагается на воду и активное действующее вещество — атомарный кислород. При распаде гидроперита в воду попадает также карбамид — не особо вредное вещество, придающее воде слегка солоноватый вкус, в нашей стране карбамид применяется как пищевая добавка, и имеет допустимую концентрацию в на литр; очистка воды серебром – известный способ со времен Александра Македонского: кусочек серебра в любом виде (монета, ложка) оставляют в емкости с водой, к утру такая вода пригодна для питья и долгое время не портится;

при подозрении на загрязнение воды химическими веществами используют активированный уголь — 1 ст. ложка на литр воды;

на литр воды; в начале 90-х годов на юге Украины и Молдавии при вспышках холеры рекомендовали в воду добавлять 1 ч. ложку столового уксуса или 250 г сухого вина на литр воды, экспозиция — 6 часов, после чего воду можно употреблять для питья.

Когда нет доступа к пресной воде, можно применять соленую морскую воду, которую “опресняют” методом вымораживания. Он заключается в том, что пресная вода замерзает при температуре 0°С, а соленая — при более низкой. Таким образом, при температуре 3-4°С и ниже на поверхности соленой воды образуется корка из пресного льда. Полученную таким образом воду также необходимо обеззараживать доступными методами.

Помните, на войне вода иногда важнее еды, боеприпасов и стратегических действий, ибо она может быть источником значительно большего массового поражения, чем сами военные действия, особенно при отсутствии доступа к медицинской помощи.

Поэтому берегите себя и будьте здоровы. Нам всем оно скоро понадобится, как никогда.

Источник: Ольга Голубовская