На дорогах Украины сегодня много машин, потому что люди вывозят из зоны боевых действий женщин, детей, стариков. А путь, который раньше можно было преодолеть за два-три часа, занимает в разы больше времени. Следовательно, нужно обязательно взять с собой сухой паек: продукты, которые можно употреблять без приготовления.

Что лучше всего подходит для такого набора, рассказал врач-диетолог Олег Швец.

Состав сухого пайка:

Консервы в металлических банках (мясные, рыбные, овощные, бобовые, фрукты и ягоды) в комплекте с консервным ножом

злаковые хлопья и гранола

злаковые

фруктовые и ореховые батончики

сухофрукты

орехи и семена

галетное печенье и хлебцы

пастеризованное молоко длительного хранения

фруктовые соки

достаточный запас бутилированной воды.

Следует заботиться о безопасности питания, избегать употребления продуктов, которые быстро портятся и должны храниться при определенной температуре.

Что касается количества, то помните народную мудрость: едешь на день, а еды бери на три дня. Ведь в пути может произойти всякое.