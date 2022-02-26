На дорогах Украины сегодня много машин, потому что люди вывозят из зоны боевых действий женщин, детей, стариков. А путь, который раньше можно было преодолеть за два-три часа, занимает в разы больше времени. Следовательно, нужно обязательно взять с собой сухой паек: продукты, которые можно употреблять без приготовления.
Что лучше всего подходит для такого набора, рассказал врач-диетолог Олег Швец.
Состав сухого пайка:
- Консервы в металлических банках (мясные, рыбные, овощные, бобовые, фрукты и ягоды) в комплекте с консервным ножом
- злаковые хлопья и гранола
- злаковые
- фруктовые и ореховые батончики
- сухофрукты
- орехи и семена
- галетное печенье и хлебцы
- пастеризованное молоко длительного хранения
- фруктовые соки
- достаточный запас бутилированной воды.
Следует заботиться о безопасности питания, избегать употребления продуктов, которые быстро портятся и должны храниться при определенной температуре.
Что касается количества, то помните народную мудрость: едешь на день, а еды бери на три дня. Ведь в пути может произойти всякое.