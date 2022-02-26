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Что взять с собой в дорогу из продуктов при эвакуации – советы врача-диетолога

26 февраля 2022, 11:49
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Олег Швец гастроэнтеролог, диетолог
консерви

На дорогах Украины сегодня много машин, потому что люди вывозят из зоны боевых действий женщин, детей, стариков. А путь, который раньше можно было преодолеть за два-три часа, занимает в разы больше времени. Следовательно, нужно обязательно взять с собой сухой паек: продукты, которые можно употреблять без приготовления.

Что лучше всего подходит для такого набора, рассказал врач-диетолог Олег Швец.

Состав сухого пайка:

  • Консервы в металлических банках (мясные, рыбные, овощные, бобовые, фрукты и ягоды) в комплекте с консервным ножом
  • злаковые хлопья и гранола
  • злаковые
  • фруктовые и ореховые батончики
  • сухофрукты
  • орехи и семена
  • галетное печенье и хлебцы
  • пастеризованное молоко длительного хранения
  • фруктовые соки
  • достаточный запас бутилированной воды.

Следует заботиться о безопасности питания, избегать употребления продуктов, которые  быстро портятся и должны храниться при определенной температуре.

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Что касается количества, то помните народную мудрость: едешь на день, а еды бери на три дня. Ведь в пути может произойти всякое.

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