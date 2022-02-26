Шляхи України сьогодні забиті машинами, тому що люди вивозять із зони бойових дій жінок, дітей, стареньких. А шлях, який раніше можна було подолати за дві-три години наразі займає у рази більше часу. Отже потрібно обов’язково взяти із собою сухий пайок: продукти, які можна вживати без приготування.
Що найкраще підходить для такого набору, розказав лікар-дієтолог Олег Швець.
Склад сухого пайка:
- Консерви у металевих банках (м’ясні, рибні, овочеві, бобові, фрукти і ягоди) у комплекті із консервним ножем
- злакові пластівці і гранола
- злакові
- фруктові і горіхові батончики
- сухофрукти
- горіхи і насіння
- галетне печіво і хлібці
- пастерізоване молоко тривалого зберігання
- фруктові соки
- достатній запас бутильованої води.
Слід піклуватись про безпечність харчування, уникати вживання продуктів, які швидко псуються та повинні зберігатися при певній температурі.
Щодо кількості, пам’ятайте народну мудрість: їдеш на день, а харчів бери на три дні. Адже в дорозі може статися усяке.