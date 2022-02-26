Шляхи України сьогодні забиті машинами, тому що люди вивозять із зони бойових дій жінок, дітей, стареньких. А шлях, який раніше можна було подолати за дві-три години наразі займає у рази більше часу. Отже потрібно обов’язково взяти із собою сухий пайок: продукти, які можна вживати без приготування.

Що найкраще підходить для такого набору, розказав лікар-дієтолог Олег Швець.

Склад сухого пайка:

Консерви у металевих банках (м’ясні, рибні, овочеві, бобові, фрукти і ягоди) у комплекті із консервним ножем

злакові пластівці і гранола

злакові

фруктові і горіхові батончики

сухофрукти

горіхи і насіння

галетне печіво і хлібці

пастерізоване молоко тривалого зберігання

фруктові соки

достатній запас бутильованої води.

Слід піклуватись про безпечність харчування, уникати вживання продуктів, які швидко псуються та повинні зберігатися при певній температурі.

Щодо кількості, пам’ятайте народну мудрість: їдеш на день, а харчів бери на три дні. Адже в дорозі може статися усяке.