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Що взяти із собою в дорогу з харчів під час евакуації – поради лікаря-дієтолога

26 Лютого 2022, 11:49
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Олег Швець гастроентеролог, дієтолог
консерви

Шляхи України сьогодні забиті машинами, тому що люди вивозять із зони бойових дій жінок, дітей, стареньких. А шлях, який раніше можна було подолати за дві-три години наразі займає у рази більше часу. Отже потрібно обов’язково взяти із собою сухий пайок: продукти, які можна вживати без приготування.

Що найкраще підходить для такого набору, розказав лікар-дієтолог Олег Швець.

Склад сухого пайка:

  • Консерви у металевих банках (м’ясні, рибні, овочеві, бобові, фрукти і ягоди) у комплекті із консервним ножем
  • злакові пластівці і гранола
  • злакові
  • фруктові і горіхові батончики
  • сухофрукти
  • горіхи і насіння
  • галетне печіво і хлібці
  • пастерізоване молоко тривалого зберігання
  • фруктові соки
  • достатній запас бутильованої води.

Слід піклуватись про безпечність харчування, уникати вживання продуктів, які швидко псуються та повинні зберігатися при певній температурі.

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Щодо кількості, пам’ятайте народну мудрість: їдеш на день, а харчів бери на три дні. Адже в дорозі може статися усяке.

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