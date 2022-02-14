Останніми тижнями ми майже безперервно перебуваємо під інформаційним пресингом щодо високого ризику початку військового вторгнення.

Хто б що не говорив – трапиться або минеться, але свідомі люди готують тривожні валізки із наборами для виживання на випадок розвитку найгіршого сценарію.

Важливим компонентом підготовки до надзвичайної ситуації є продуктовий запас.

Адже можливе кількаденне відключення електропостачання. Тоді не обійтися без консервів, сухих сумішей та інших продуктів, які не потребують охолодження, варіння, додавання води чи спеціальних умов приготування.

Також слід подбати про міцний посуд (бажано металевий) та ніж для консервів.

Що потрібно врахувати, збираючи продуктовий набір:

Заготуйте кількаденний запас продуктів тривалого зберігання.

Обирайте продукти, які буде їсти ваша родина.

Пам’ятайте про дієтичні потреби членів родини.

У запасах мають бути:

Готові до вживання м’ясні консерви, консервовані фрукти, ягоди і овочі (знову нагадаю про консервний ніж).

Готові до вживання м’ясні консерви, консервовані фрукти, ягоди і овочі (знову нагадаю про консервний ніж). Білкові (злакові, горіхові та інші) або фруктові батончики.

Сухі пластівці або гранола.

Арахісове масло.

Сушені фрукти.

Консервовані соки.

Молоко довготривалого зберігання.

Висококалорійні продукти.

Харчування для немовлят (за потреби).

Подбайте про безпеку харчових продуктів

Без електрики та холодильника продукти, що зберігаються за низьких температур, можуть стати небезпечними.

Бактерії в їжі швидко розмножуються при температурі від 5 градусів Цельсія, і можуть спричинити отруєння або кишкову інфекцію.

Розморожену їжу зазвичай можна їсти, якщо вона ще холодна і з холодильника. Її можна повторно заморозити, якщо вона містить кристали льоду. Пам’ятайте: якщо ви сумніваєтеся у безпеці продукту, краще викиньте його.

Зберігайте продукти в закритих контейнерах.

Тримайте в чистоті посуд для приготування та споживання їжі.

Викиньте будь-яку їжу, що контактувала з паводковою водою. А також ту, що була при кімнатній температурі протягом двох годин або більше.

Викиньте їжу, що змінила запах, текстуру.

Для немовлят використовуйте готову суміш для годування. Для приготування дитячої суміші використовуйте воду в пляшках або кип’ячену воду.

Не їжте з банок, які набрякли, пом’яті або іржаві.

Не споживайте їжу, яка пахне та має незвичний вигляд, навіть якщо банка не пошкоджена.

Приготування їжі

У надзвичайних ситуаціях можна використовувати альтернативні джерела тепла для приготування їжі: жаровні, каструлі для фондю або камін, підігрівачі зі свічками.

Вугільні мангали та туристичні пальники призначені лише для використання на вулиці.

Якщо зазначено на етикетці, що консерви можна їсти з банки без розігрівання, то так і робіть.

Щоб розігріти їжу в банці, спочатку зніміть етикетку.

Ретельно вимийте та продезінфікуйте її поверхню. Можна використати розчин відбілювача, розведений у воді в пропорції 1 до 10. Відкривайте банку перед нагріванням.

Як охолоджувати продукти без електрики

Тримайте дверцята холодильника та морозильної камери максимально довго зачиненими. Холодильник зберігає холод близько чотирьох годин, якщо його не відкривати.

Охолоджені або заморожені продукти повинні зберігатися при температурі 5 С або нижче. Використовуйте термометр в холодильнику, щоб перевірити температуру.

Охолоджена їжа має бути безпечною. Викиньте будь-яку їжу, що швидко псується: м’ясо, птицю, рибу, яйця або залишки продуктів, які зберігалися при температурі вище 5 С протягом двох годин або довше.

Зберегти продукти довше допоможе сухий лід, якщо ним запастися до ймовірного відключення електроенергії: 11 кг сухого льоду підтримуватимуть температуру нижче нуля в морозильній камері об’ємом 0,28 куб. м протягом трьох-чотирьох днів.

Правила використовування сухого льоду: переконайтеся, що він не контактує безпосередньо з їжею. Надягніть сухі щільні рукавички, щоб уникнути травм, коли працюєте з льодом.