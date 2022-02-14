Последние недели мы почти непрерывно находимся под информационным прессингом относительно высокого риска начала военного вторжения.

Кто бы что ни говорил — случится или пройдет, но сознательные люди готовят тревожные чемоданы с наборами для выживания при развитии худшего сценария.

Важный компонент подготовки к чрезвычайной ситуации — продуктовый запас. Ведь вероятно многодневное отключение электроснабжения. Тогда не обойтись без консервов, сухих смесей и других продуктов, не требующих охлаждения, варки, добавления воды или специальных условий приготовления.

Также следует позаботиться о крепкой посуде (желательно металлической) и ручной открывалке для консервов.

Что нужно учесть, собирая продуктовый набор:

Приготовьте многодневный запас продуктов длительного хранения.

Выбирайте продукты, которые будет есть ваша семья.

Помните о диетических потребностях членов семьи.

В запасах должны быть:

Готовые к употреблению мясные консервы, консервированные фрукты, ягоды и овощи (опять напомню о консервном ноже).

Белковые (злаковые, ореховые и другие) или фруктовые батончики.

Сухие хлопья или гранола.

Арахисовое масло.

Сушеные фрукты.

Консервированные соки.

Молоко длительного хранения.

Высококалорийные продукты.

Питание для младенцев (при необходимости).

Позаботьтесь о безопасности пищевых продуктов

Без электричества и холодильника продукты, хранящиеся при низких температурах, могут оказаться опасными.

Бактерии в пище быстро размножаются при температуре от 5 градусов Цельсия, и могут вызвать отравление либо кишечную инфекцию.

Размороженную пищу обычно можно есть, если она еще холодная и из холодильника. Ее можно повторно заморозить, если она содержит кристаллы льда. Помните: если вы сомневаетесь в безопасности продукта, лучше выбросьте его.

Храните продукты в закрытых контейнерах.

Держите в чистоте посуду для приготовления и еды.

Выбросьте любую еду, контактировавшую с паводковой водой. А также ту, что была при комнатной температуре в течение двух часов или больше.

Выбросьте пищу, изменившую запах, текстуру.

Для новорожденных используйте готовую смесь для кормления. Для приготовления детской смеси используйте воду в бутылках или кипяченую воду.

Не ешьте из набухших, помятых или ржавых банок.

Не употребляйте в пищу, которая пахнет и выглядит необычно, даже если банка не повреждена.

Приготовление еды

В чрезвычайных ситуациях можно использовать альтернативные источники тепла для приготовления пищи: жаровни, кастрюли для фондю или камин, подогреватели со свечами.

Угольные мангалы и туристические горелки предназначены только для использования на улице.

Если указано на этикетке, что консервы можно есть из банки без разогрева, то так и поступайте.

Чтобы разогреть еду в банке, сначала снимите наклейку.

Тщательно вымойте и продезинфицируйте ее поверхность. Можно использовать разбавленный раствор отбеливателя, разведенный в воде в пропорции 1 к 10. Открывайте банку перед нагреванием.

Как охлаждать продукты без электричества

Держите дверцу холодильника и морозильной камеры максимально долго закрытыми. Холодильник хранит холод около четырех часов, если его не открывать.

Охлажденные или замороженные продукты хранятся при температуре 5 С или ниже. Чтобы проверить температуру, используйте термометр в холодильнике.

Охлажденная пища должна быть безопасной. Выбросьте любую скоропортящуюся пищу: мясо, птицу, рыбу, яйца или остатки продуктов, которые хранились при температуре выше 5 С в течение двух часов либо дольше.

Сохранить продукты дольше поможет сухой лед, если им запастись до возможного отключения электроэнергии: 11 кг сухого льда будут поддерживать температуру ниже нуля в морозильной камере объемом 0,28 кубометра в течение трех-четырех дней.

Правила использования сухого льда: убедитесь, что он не контактирует с едой. Наденьте сухие плотные перчатки во избежание травм.