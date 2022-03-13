В Україні зараз багато людей, які проживають у зоні активних бойових дій, змушені перебувати у бомбосховищах, підвалах чи зруйнованих будинках. Вони не тільки зазнають важких поневірянь, але часто дефіциту чистої води, яка абсолютно необхідна для життя, написала на своїй сторінці у Facebook відомий інфекціоніст Ольга Голубовська.

Вона розповідає, скільки часу людина може обходитись без води і що потрібно знати, щоб використовувати будь-яку воду, якщо немає придатної для пиття.

– Без їжі людина може перебувати тривалий час (до 60 днів і навіть більше), а ось без води – в середньому 10-14 днів, – пише інфекціоніст. – Все залежить від кількох факторів: температури навколишнього середовища, вологості, активності людини. Так, перебуваючи в тіні, у спокої, при температурі повітря від 16 до 23 градусів можна прожити без води вказаний вище час.

Однак із підвищенням температури ймовірна тривалість життя без води зменшується:

26 градусів – до дев’яти днів;

29 градусів – до тижня;

33 градуси – до п’яти днів;

36-39 градусів – не більше двох днів.

Скільки води потрібно організму

Потреба середньому здорових дорослих людей становить близько 35 мл/кг води на день.

Люди з вагою:

50 кг випивають близько 1,7 л,

60 кг – 2,1 л,

70 кг – 2,4 л,

80 кг – 2,8 л.

Чим небезпечне зневоднення

Від нестачі води – зневоднення – загострюються серцево-судинні захворювання, знижується імунітет.

Щоб уникнути зневоднення, необхідно випивати не менше 1,5 л води на день. Сюди входить вся рідина, що міститься у їжі. Також має значення її сольовий склад.

При тривалих обстрілах та відсутності доступу до питної води люди змушені використовувати воду з будь-яких джерел: калюж, труб, відкритих колодязів, заповнених відкритих ємностей тощо.

Все це загрожує розвитком небезпечних для життя станів через забрудненість води та наявність у ній інфекцій або токсинів природного та штучного походження.

Щоб мінімізувати втрати води при обмеженні доступу до неї і не отруїтися речовинами (біологічного і токсичного походження), що містяться в ній необхідно дотримуватися певних правил:

обов’язково беріть із собою запас води при переміщенні в бомбосховищі, підвалі або інші місця;

одягайте одяг, адекватний температурним умовам і вологості, не має бути надмірно спекотно або надмірно холодно;

одягайте одяг, адекватний температурним умовам і вологості, не має бути надмірно спекотно або надмірно холодно; по можливості, мінімізуйте фізичну активність в укритті чи будинку;

кип’ятіть воду, якщо ви впевнені, що не було зараження бактеріальними агентами з моменту закипання 10 хвилин , при підозрі на таке зараження – 1 година .

, при підозрі на таке зараження – . зберігайте кип’ячену воду в чистому посуді, що добре закривається, тому що при попаданні в неї мікробів відбувається швидке і масивне обсіменіння. Більше доби кип’ячену воду у відкритій ємності (включаючи пляшки), краще не зберігати;

якщо запаси безпечної води вичерпалися і можливості кип’ятіння немає, знезаражувати воду можна спеціальними таблетками – Акватабс, Аквацид, Пантоцид та його варіантами та ін. Такі знезаражувачі містять до 6 мг активного хлору або речовин, еквівалентних йому. Вони швидко розчиняються (до 15 хвилин), мають високі антибактеріальні властивості, довго зберігаються і не псують смаку. Іноді, навіть усупереч інструкції, рекомендується використовувати дві або навіть три таблетки на літр води, залежно від прогнозованого забруднення води.

активного хлору або речовин, еквівалентних йому. Вони швидко розчиняються (до хвилин), мають високі антибактеріальні властивості, довго зберігаються і не псують смаку. Іноді, навіть усупереч інструкції, рекомендується використовувати дві або навіть три таблетки на літр води, залежно від прогнозованого забруднення води. якщо під рукою немає цих таблеток, можна скористатися тим, що є в аптечці: дві краплі 10% розчину йоду на літр води, почекати 30 хвили н, після чого воду можна пити. Смак буде жахливим, але ви не помрете від зневоднення і не занедужаєте смертоносними захворюваннями, серед яких є і ті, що вражають центральну нервову систему (у хворих з клінічно значущим ураженням щитовидної залози, тобто мають клініку, використовувати з обережністю і у разі крайньої необхідності) ;

розчину йоду на літр води, почекати н, після чого воду можна пити. Смак буде жахливим, але ви не помрете від зневоднення і не занедужаєте смертоносними захворюваннями, серед яких є і ті, що вражають центральну нервову систему (у хворих з клінічно значущим ураженням щитовидної залози, тобто мають клініку, використовувати з обережністю і у разі крайньої необхідності) ; перманганат калію (марганцівка) використовують у вигляді 0,5-1% розчину (блідо-блідо-рожевий колір). Важливо: марганцівка відноситься до погано розчинних сполук, тому на дні ємності можуть залишитися кристали, що не розчинилися. Якщо вони потраплять на слизові оболонки рота, стравоходу, шлунка, кишечника, це призведе до сильних опіків і виразок аж до перфорації, тому отриманий розчин краще обережно процідити, не збовтуючи, залишивши на дні трохи рідини;

перекис водню: 1 ст/л (при сильному забрудненні – 2 ст/л ) на літр води, дати відстоятися приблизно годину, після чого до води можна додати пару таблеток активованого вугілля;

розчину (блідо-блідо-рожевий колір). Важливо: марганцівка відноситься до погано розчинних сполук, тому на дні ємності можуть залишитися кристали, що не розчинилися. Якщо вони потраплять на слизові оболонки рота, стравоходу, шлунка, кишечника, це призведе до сильних опіків і виразок аж до перфорації, тому отриманий розчин краще обережно процідити, не збовтуючи, залишивши на дні трохи рідини; перекис водню: (при сильному забрудненні – ) на літр води, дати відстоятися приблизно годину, після чого до води можна додати пару таблеток активованого вугілля; замість перекису водню можна використовувати пігулки гідропериту. Дозування – 2-3 таблетки на 1 л води. При розчиненні таблетки у воді утворюється розчин перекису водню, який далі розкладається на воду та активну діючу речовину – атомарний кисень. При розпаді гідропериту у воду потрапляє також карбамід – не особливо шкідлива речовина, що надає воді злегка солонуватий смак, в нашій країні застосовується як харчова добавка, і має допустиму концентрацію в 2-3 г на літр;

таблетки на води. При розчиненні таблетки у воді утворюється розчин перекису водню, який далі розкладається на воду та активну діючу речовину – атомарний кисень. При розпаді гідропериту у воду потрапляє також карбамід – не особливо шкідлива речовина, що надає воді злегка солонуватий смак, в нашій країні застосовується як харчова добавка, і має допустиму концентрацію в на літр; очищення води сріблом – відомий спосіб з часів Олександра Македонського: шматочок срібла в будь-якому вигляді (монета, ложка) залишають у ємності з водою, на ранок така вода придатна для пиття і довгий час не псується;

при підозрі на забруднення води хімічними речовинами використовують активоване вугілля – 1 ст. ложка на літр води;

на літр води; на початку 90-х років на півдні України та Молдови при спалахах холери рекомендували у воду додавати 1 ч. ложку столового оцту або 250 г сухого вина на літр води, експозиція – 6 годин, після чого воду можна вживати для пиття.

Коли немає доступу до прісної води, можна застосовувати солону морську воду, яку “опріснюють” методом виморожування. Він полягає в тому, що прісна вода замерзає при температурі 0 ° С, а солона – при нижчій. Таким чином, при температурі мінус 3-4°С і нижче поверхні солоної води утворюється кірка з прісного льоду. Отриману таким чином воду необхідно знезаражувати доступними методами.

Пам’ятайте, на війні вода іноді важливіша за їжу, боєприпаси та стратегічні дії, бо вона може бути джерелом значно більшої масової поразки, ніж самі військові дії, особливо за відсутності доступу до медичної допомоги.

Тому бережіть себе та будьте здорові. Нам усім воно скоро знадобиться, як ніколи.

Джерело: Ольга Голубовська