Туляремия – одна из самых распространенных природно-очаговых инфекций в Украине. Заболевания туляремией у нас впервые обнаружили в 1940 году у заготовителей шкурок водяных крыс в Полтавской области. И начиная с 1944 года, когда был налажен систематический учет, эта болезнь, за исключением отдельных лет, регистрировалась ежегодно.

Что же это за болезнь, которую называют природно-очаговой? Насколько она опасна? Кто и при каких условиях рискует ею заразиться? На эти и другие вопросы ответит заведующая референс-лабораторией по исследованию особо опасных патогенов Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Выдайко.

Опасные болезни, возбудители которых живут рядом с нами

Наталья Борисовна, врач-бактериолог, исследующая особо опасные болезни, подчеркнула, что, скорее всего, большинство украинцев только слышали, однако никогда не сталкивались с природно-очаговыми инфекциями. Между тем возбудители этих заболеваний “прописаны” и постоянно проживают на территории нашей страны.

Почему Украина стала для этих инфекций домом? Сочетание горных массивов разного рельефа, водных источников, плодородных почв, богатая фауна и флора, мягкий климат – это наше природное богатство, красота и гордость. Однако, с другой стороны, это также условия долговременного существования природных очагов многих зоонозных опасных инфекционных болезней.

Таких энзоотических территорий, на которых циркулируют возбудители определенных инфекций, в Украине значительное количество. К примеру, лихорадка Ку, о которой наши соотечественники вряд ли слышали, имеет свой “дом” в 15 областях, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — в восьми, Крым-Конго, геморрагическая лихорадка, обнаружена в четырех областях, опасные лептоспироз, бешенство и туляремия – почти повсеместно.

Туляремию издавна называли “малой чумой”. Резервуар возбудителя – дикие животные: водная обычная полевка, домашняя мышь, мышь-малютка, рыжая полевка, полевка-экономка, а также заяц-русак, ондатра и т.д. Зараженными могут оказаться и домашние животные – овцы, свиньи, кролики. Переносят болезнь различные виды клещей, комары, блохи, слепни.

По сути, возбудители циркулируют в природе от одного животного к другому, независимо от человека. Но когда он попадает в эту цепочку, заражения не избежать.

Так, в 2020 году зарегистрировано два случая заболевания туляремией. В одной семье. Егерь в августе подобрал в лесу полумертвого зайца для собак. Дома, при обработке туши, и мужчина, и его жена поранили руки. Вскоре у обоих появились язвы на коже, увеличились лимфатические узлы, повысилась температура до 38,5 С. Лечились они самостоятельно, однако безрезультатно. И только когда обратились к врачу-инфекционисту, был установлен диагноз — туляремия, лабораторные исследования его подтвердили.

— Восприимчивость людей к туляремии составляет 100%, то есть, каждый невакцинированный человек, контактировавший с возбудителем, заболевает, — предупреждает врач.

Однако следует отметить, что больной не представляет опасности для окружающих — от человека к человеку эта инфекционная болезнь не передается.

Подвид возбудителя туляремии – бактериологическое оружие

Возбудитель туляремии — бактерия Francisella tularensis. Это внутриклеточный паразит, живущий у человека в фагоцитах (клетках иммунной системы). На территории Украины циркулирует подвид holarctica, менее вирулентный для человеческой популяции. А вот подвид nearctica отнесен к перечню патогенов, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия. Nearctica распространен на территории Северной Америки. Эта информация актуальна для туристов и путешественников.

Туляремия — сезонная болезнь, большинство случаев инфицирования приходится на лето и осень, когда собирают урожай, заготавливают сено на заболоченных и заливных лугах, купаются в водоемах, занимаются рыбной ловлей и т.д. Наибольший риск подхватить туляремию — у фермеров, охотников и мясников при контакте с тушами животных.

— Но пусть вас не успокаивает сезонность болезни: на самом деле возбудитель туляремии достаточно коварен, – предупреждает Наталья Выдайко. — Так, в зерне, соломе при температуре ниже 0 °С бактерии остаются жизнеспособными месяцами, а при температуре –20-30 °С — до 20 дней. В замороженном мясе патоген может сохраняться до трех месяцев. Долго продолжает жить в охлажденном молоке, сливках.

А вот высокие температуры губительны для этой бактерии. При +60 °C они погибают через 10-20 минут, а при 100 °С — спустя 1-2 минуты. Прямые солнечные лучи уничтожают патоген за 20-30 минут.

Быстро справляются с ним и стандартные дезинфицирующие средства.

Как можно заразиться

Заразиться туляремией человек может несколькими путями.

Трансмиссивным – через укусы насекомых-переносчиков туляремийного возбудителя.

Контактным – вследствие контакта с больными грызунами или их выделениями.

Воздушно-пылевым или аэрогенным — при работе с инфицированными зерновыми продуктами, фуражом.

Алиментарным – употребляя пищевые продукты и воду, инфицированные выделениями грызунов.

Симптомы туляремии

Инкубационный период длится от 1 до 14 дней (чаще всего – 3-5 дней). Заболевание начинается остро: температура тела быстро повышается до 38-40 °С, возникает озноб. Увеличиваются лимфоузлы (паховые или шейные). Больные жалуются на сильную головную боль, головокружение, может возникнуть даже нарушение сознания. Отмечается общая слабость, появляется боль в мышцах, тошнота, рвота.

Отдельно следует сказать о покраснении лица и глаз и появлении сыпи, которая на 8-12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.

Без лечения болезнь длится долго. Мучает лихорадка, нагнаиваются пораженные лимфоузлы, могут развиться осложнения, опасные для жизни, в частности, артрит, менингит, энцефалит, пневмония и инфекционно-токсический шок.

В Украине встречается преимущественно бубонная и язвенно-бубенная формы туляремии, которые хорошо лечатся и считаются легкими, а вот при легочной и генерализованной формах прогноз может быть неутешительным.

Человек, переболевший туляремией, должен оставаться под диспансерным наблюдением еще 1,5-2 года.

Как лечат туляремию

Во-первых, следует отметить, что лечение проводится только и исключительно в условиях стационара. Применяется специальная антибиотикотерапия.

Можно избежать инфицирования и, соответственно, тяжелого лечения. Лучшей профилактики, чем вакцинация, нет. С 60-70-х годов прошлого века прививки антитуляремийной вакциной планово проводились по всей стране. Это привело к существенному понижению заболеваемости населения. Регистрировались только единичные случаи.

– К сожалению, с 2001 года прекратились централизованные поставки противотуляремийной вакцины в Украину, – констатирует Наталья Выдайко. – Это негативно отразилось на состоянии иммунитета к туляремии. С каждым годом прослойка иммуно защищенного населения уменьшается, а уязвимость людей растет.

Если к этому добавить, что в результате лабораторного мониторинга мышевидных грызунов ежегодно у них выделяют туляремийный антиген, то прогноз дальнейшего развития эпидситуации неблагоприятный. Инфекционистов тревожит и то, что начали формироваться новые природные очаги туляремии на территориях, до сих пор считавшихся безопасными. Все это свидетельствует о росте активности возбудителя.

Поэтому сегодня, для удержания ситуации с туляремией под контролем, чрезвычайно важно сотрудничество между гуманной и ветеринарной медициной.