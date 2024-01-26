На Киевщине женщина родила прямо в машине скорой, это были ее шестые роды.

Когда медицинская бригада прибыла, 31-летняя женщина из Херсонской области стояла на улице. Срок ее беременности тогда был 38 недель.

Будущая мать

Документов при себе женщина не имела, медикам пришлось довериться ее словам. Роженица сказала, что она прибыла из оккупированного Бериславского района.

Сейчас смотрят

— Наша пациентка, на момент нашего прибытия, находилась на улице. Простоволосая. Беременная. Из личных вещей — только мобильный при ней. Женщине 31, а это уже шестая беременность и шестые роды, — вспоминает руководитель бригады Мария Заец.

Роды в машине скорой

После осмотра пациентки, руководитель бригады уже понимала — рождения ребенка в салоне санитарного транспорта не избежать.

Схватки были каждые 3-5 минут, а их интервал сокращался.

Сначала бригада отправилась в роддом города Борисполь. Но при этом медики подготовили весь необходимый родильный набор.

Роды начались еще до достижения пункта назначения.

Мария Заец рассказывает — до приемного не удалось “дотянуть” совсем немножко, родовая деятельность роженицы была слишком стремительной.

Бригаде пришлось немедленно остановить автомобиль и принимать роды.

Родился мальчик

Роды длились всего пять минут. Родился мальчик весом примерно 2 800 г и ростом 48 см.

Сначала состояние новорожденного медики оценили на шесть баллов по шкале Апгар. Однако уже через пять минут оно улучшилось до девяти.

После рождения малыша, бригада скорой доставили ребенка и маму в роддом.

Источник: Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Фото: Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф