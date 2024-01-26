На Київщині жінка народила прямо в машині швидкої, це були її шості пологи.

Коли медична бригада прибула, 31-річна жінка з Херсонщини стояла на вулиці. Термін її вагітності тоді був 38 тижнів.

Майбутня мати

Документів з собою жінка не мала, медикам довелось довіритись її словам. Породілля сказала, що вона прибула з окупованого Бериславського району.

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– Наша пацієнтка, на момент нашого прибуття, перебувала на вулиці. Простоволоса. Вагітна. Із особистих речей – лише мобільний при ній. Жінці 31, а це вже шоста вагітність і шості пологи, – пригадує керівниця бригади Марія Заєць.

Пологи в машині швидкої

Після огляду пацієнтки, керівник бригади вже розуміла – народження дитини в салоні санітарного транспорту не уникнути.

Перейми були кожні 3-5 хвилин, а їх інтервал скорочувався.

Спочатку бригада вирушила до пологового будинку міста Бориспіль. Але при цьому медики підготували увесь необхідний пологовий набір.

Пологи почалися ще до досягнення пункту призначення.

Марія Заєць розповідає – до приймального не вдалося “дотягнути” зовсім трошки, пологова діяльність породіллі була надто стрімкою.

Бригаді довелося негайно зупинити автомобіль і приймати пологи.

Народився хлопчик

Пологи тривали всього п’ять хвилин. Народився хлопчик вагою приблизно 2 800 г та зростом 48 см.

Спочатку стан новонародженого медики оцінили на шість балів за шкалою Апгар. Однак вже через п’ять хвилин він покращився до дев’яти.

Після народження малюка, бригада швидкої доставили дитину та маму до пологового будинку.

Джерело: Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Фото: Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф