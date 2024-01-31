27-летняя женщина из села Вари родила своего седьмого ребенка прямо в скорой. Закарпатские медики с удивлением вспомнили, что на этом же повороте возле Берегового 12 лет назад, так же зимой, пришлось останавливать авто, чтобы принять 12-е роды многодетной мамы из того же села.

Фельдшер на скорой умеет все

И тогда, и сейчас благодаря профессионализму фельдшеров скорой и водителей авто младенцы родились здоровыми и их с мамами успешно доставили в медучреждение.

Роды “на колесах” для медиков — всегда испытание, для роженицы — всегда риск. В большинстве случаев бригады скорых стараются как можно быстрее доставить женщину в роддом. Но иногда младенцы очень спешат родиться и тогда приходится останавливать авто и проводить неотложные мероприятия в автомобиле.

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Так произошло и в этот понедельник, когда бригада №602 в составе фельдшера Юрия Данича и водителя Дезидера Блонера выехала на вызов в село Вари, что на Береговщине. Рожала 27-летняя многодетная мама, которая уже имела шестерых детей.

Машина везла роженицу в роддом очень быстро, но когда стало понятно, что не успевают, авто остановили под горой на въезде в Берегово.

— У женщины начались стремительные роды. Роженица была очень возбуждена, едва удалось ее успокоить, — рассказывает Юрий Данич.

Под этой горой рождаются богатыри

Родился здоровый доношенный мальчик. Перерезали пуповину, сделали все, что нужно в таких случаях. Маму и ребенка доставили в Береговскую больницу им. Бертолона Линнера. Они чувствуют себя хорошо.

За 23 года работы на скорой фельдшер Юрий Данич принял по меньшей мере два десятка родов. Вспоминает, что разные были обстоятельства, но говорит, эти последние — особые, поскольку навеяли воспоминания об аналогичном случае.

По его словам, он уже потом понял, что они произошли в том же самом месте, при тех же обстоятельствах, и с такой же непослушной роженицей из того же села.

В феврале 2012-го стояли морозы до -22 градусов. А в УАЗике скорой женщина рожала своего 13-го ребенка (!!!).

— Родился настоящий богатырь — малыш весом 5,5 кг! Все, как и теперь, прошло без осложнений, — вспоминает Юрий.

Неудивительно, что потом родители новорожденного настаивали, чтобы фельдшер стал названым отцом малыша.

Источник: 103 Закарпаття