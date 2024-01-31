27-річна жінка із села Варі народила свою сьому дитину просто в швидкій. Закарпатські медики з подивом згадали, що на цьому ж повороті біля Берегового 12 років тому так само взимку довелося зупиняти авто, щоб прийняти 12-ї пологи багатодітної мами з того самого села.

Фельдшер на швидкій уміє все

І тоді, і зараз завдяки професіоналізму фельдшерів швидкої та водіїв авто немовлята народилися здоровими і їх з мамами успішно доставили до медзакладу.

Пологи “на колесах” для медиків – завжди випробування, для породіллі – завжди ризик. Здебільшого бригади швидких намагаються чимшвидше доставити жінку до пологового будинку. Але інколи немовлята дуже поспішають народитися, і тоді доводиться зупиняти авто і проводити невідкладні заходи в автомобілі.

Зараз дивляться

Так сталося і цього понеділка, коли бригада №602 у складі фельдшера Юрія Данича і водія Дезидера Блонера виїхала на виклик у село Варі, що на Берегівщині. Народжувала 27-річна багатодітна мама, що вже мала шестеро дітей.

Машина везла породіллю в пологовий дуже швидко, але, коли стало зрозуміло, що не встигають, авто зупинили під горою на в’їзді в Берегово.

– У жінки почалися стрімкі пологи. Породілля була дуже збуджена, ледь вдалося її заспокоїти, – розказує Юрій Данич.

Під цією горою народжуються богатирі

Народився здоровий доношений хлопчик. Перерізали пуповину, зробили все, що потрібно в таких випадках. Маму та дитя доставили до Берегівської лікарні ім. Бертолона Ліннера. Вони почуваються добре.

За 23 роки роботи на швидкій фельдшер Юрій Данич прийняв щонайменше з два десятки пологів. Пригадує що різні були обставини, але каже що ці, останні, – особливі, оскільки навіяли спогади про аналогічний випадок.

За його словами, він вже згодом зрозумів, що вони відбулися в тому ж самому місці, за тих самих обставин, і з такою ж неслухняною породіллею з того самого села.

У лютому 2012-го стояли морози до -22 градусів. А в УАЗику швидкої жінка народжувала свою 13-ту дитину (!!!).

– Народився справжній богатир – малюк вагою 5,5 кг! Все так само, як і тепер, пройшло без ускладнень, – згадує Юрій.

Не дивно, що потім батьки новонародженого наполягали, щоб фельдшер став названим батьком малюка.

Джерело: 103 Закарпаття