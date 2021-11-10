В Украине повысят цены на операции по трансплантации сердца и легких. Соответствующее постановление, которое разработало Министерство здравоохранения, принял Кабинет министров.

В Минздраве считают, что благодаря таким изменениям украинские медицинские учреждения получат возможность покрывать все фактические расходы на осуществление трансплантаций, а также увеличить их количество и повысить качество.

Согласно изменениям, услуга трансплантации сердца/комплекса сердце-легкие или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса сердце-легкие, в том числе донорский этап, отныне разделяется на две отдельные услуги: по трансплантации сердца и трансплантации легких. Это обусловлено различиями состояний, требующих трансплантации, послеоперационных периодов, потребностью в специфической реабилитации и тому подобное.

Тарифы на трансплантацию сердца и легких увеличатся в три раза — до 2 млн грн и 2,7 млн грн. Последний раз цены на такие операции устанавливали еще в 2019 году. Это обусловлено необходимостью покрытия фактических затрат поставщиков услуг по трансплантации и сложностью и высокой стоимостью посттрансплантационного периода у пациентов.

В то же время обновленные тарифы все равно будут меньше стоимости аналогичных услуг за рубежом. Раньше государство платило за операцию по трансплантации украинцам сердца и легких за рубежом (Беларусь) $110 тыс. и $140 тыс.

В Минздраве утверждают, что изменения позволят стимулировать и развивать направление трансплантации, увеличить доступность соответствующих операций и оказать помощь как можно большему числу украинцев из тех, кто в ней нуждается.

Сейчас в Украине операции по трансплантации выполняют за средства государственного бюджета, они являются абсолютно бесплатными для пациентов.