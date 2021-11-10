В Україні підвищать ціни на операції з трансплантації серця та легень. Відповідну постанову, яку розробило Міністерство охорони здоров’я, ухвалив Кабінет міністрів.

У МОЗ вважають, що завдяки таким змінам українські медичні заклади отримають можливість покривати усі фактичні витрати на здійснення трансплантацій, а також збільшити їхню кількість та підвищити якість.

Згідно зі змінами, послуга трансплантації серця/комплексу серце-легені або після перенесеної трансплантації серця/комплексу серце-легені, зокрема донорський етап, відтепер розділяється на дві окремі послуги: з трансплантації серця та трансплантації легень. Це зумовлено відмінностями станів, які потребують трансплантації, післяопераційних періодів, потребою у специфічній реабілітації тощо.

Тарифи на трансплантацію серця та легень збільшаться утричі – до 2 млн грн та 2,7 млн грн. Востаннє ціни на такі операції встановлювали ще у 2019 році. Це зумовлено необхідністю покриття фактичних витрат надавачів послуг з трансплантації та складністю й високою вартістю посттрансплантаційного періоду в пацієнтів.

Водночас оновлені тарифи все одно будуть меншими за вартість аналогічних послуг за кордоном. Раніше держава сплачувала за операцію з трансплантації українцям серця та легень за кордоном (Білорусь) $110 тис. та $140 тис.

У МОЗ стверджують, що зміни дозволять стимулювати і розвивати напрямок трансплантації, збільшити доступність відповідних операцій та надати допомогу якомога більшому числу українців з тих, хто її потребує.

Нині в Україні операції з трансплантації виконують за кошти державного бюджету, вони є абсолютно безоплатними для пацієнтів.