В Виннице открыли реабилитационный центр национальной сети RECOVERY. Цель проекта, который воплощают в жизнь Виктор и Елена Пинчук, построить мощную реабилитационную отрасль в Украине, чтобы наши защитники и защитницы восстанавливались после травм и ранений, полученных на фронте, по современным международным стандартам.

Центр в Виннице уже четвертый, открытый в рамках проекта. В планах же создать 10 современных реабилитационных центров в разных областях Украины до конца года.

Это даст возможность пациентам из разных регионов проходить реабилитацию ближе к дому, рядом с родными.

Шаг за шагом Руслан учится заново ходить.

Защищать страну пошел в прошлом году в мае. Освобождал Херсонщину, тяжелое ранение получил под Бахмутом. 30 осколков от снаряда в голове спровоцировали кровоизлияние и инсульт. Один осколок хирурги вытащить так и не смогли.

— У меня была полностью парализована правая сторона, я вообще не мог двигаться, но благодаря длительной реабилитации и упорному труду тело, слава Богу, уже слушается, — говорит Руслан Гаврилюк.

Руку уже хорошо чувствует, теперь главное восстановить ногу. С недавних пор занимается на таком тренажере, который имитирует реальную ходьбу. Врачи и сам Руслан уже видят результат.

Восстанавливается защитник в современном реабилитационном центре RECOVERY, который недавно открыли в Виннице. Обустроили его на базе отделения бальнеологии винницкой больницы. Здесь сформирована профессиональная команда реабилитологов. Но с оборудованием была беда — все старое.

К сожалению, просто ванны и просто массажи мало могут помочь бойцам с тяжелыми ранениями. Теперь, благодаря проекту RECOVERY, в капитально отремонтированном помещении установили современные тренажеры и медоборудование.

— Пока шел ремонт, наши специалисты проходили обучение. И сегодня, имея высококлассных специалистов и оборудование, мы стали самым мощным реабилитационным центром в Винницкой области, — делится директор винницкого центра RECOVERY Светлана Голодюк.

Среди пациентов центра — защитники с ампутациями, сложными минно-взрывными ранениями, спинальными, черепно-мозговыми травмами и контузиями.

В зале физической реабилитации есть тренажеры для пациентов с различными видами функциональных нарушений. Одновременно здесь могут заниматься 12 военных.

Например, универсальный тренажер Левитас. На нем можно разрабатывать после травм спину, суставы, шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника.

А вот роботизированная рука тренирует и восстанавливает двигательные функции конечностей. Когда пальцы не слушаются, компьютер заставляет руку вспоминать все движения.

В кабинете физиотерапии — сверхсовременное оборудование для магнитной, ультразвуковой, лазерной терапии, электростимуляции.

Проект RECOVERY — пример эффективного партнерства бизнеса и государства.

Современные реабилитационные центры для наших защитников и защитниц, открытые на базе государственных медучреждений, уже работают в Киеве, Днепре, Одессе, теперь и в Виннице.

В профессиональной реабилитации сейчас уже нуждаются сотни тысяч героев и героинь, которые за нашу независимость заплатили своим здоровьем.

Миссия проекта — создать мощную сеть инновационных реабилитационных центров по всей стране. В планах на этот год оказать помощь не менее 11 тыс. военных.

— Медицинский и гуманитарный фронты — сверхважные в этой войне. Мы с женой понимали, что, к сожалению, сотни тысяч наших героев и героинь будут нуждаться в реабилитации. И что бы ни случилось, мы будем за них бороться, — говорит Виктор Пинчук, основатель проекта RECOVERY.

Мощность винницкого RECOVERY — 52 койки. Отныне почти 1 100 героев и героинь ежегодно смогут получить здесь качественную реабилитационную помощь.

Физическая реабилитация — это только первый этап проекта. Далее наши герои-защитники будут нуждаться в психологической, а затем социальной реабилитации.

Мы стали страной ветеранов войны, поэтому должны сделать все возможное для их комфортной жизни после фронта.