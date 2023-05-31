У Вінниці відкрили реабілітаційний центр національної мережі RECOVERY. Мета проєкту, який втілюють у життя Віктор та Олена Пінчуки, розбудувати потужну реабілітаційну галузь в Україні, щоб наші захисники й захисниці відновлювалися після травм і поранень, отриманих на фронті, за сучасними міжнародними стандартами.

Центр у Вінниці вже четвертий, відкритий у межах проєкту. У планах же створити 10 сучасних реабілітаційних центрів у різних областях України до кінця року.

Це дасть можливість пацієнтам з різних регіонів проходити реабілітацію ближче до дому, поруч з рідними.

Крок за кроком Руслан вчиться заново ходити.

Захищати країну пішов торік у травні. Звільняв Херсонщину, тяжке поранення отримав під Бахмутом. 30 уламків від снаряду в голові спровокували крововилив та інсульт. Один уламок хірурги витягнути так і не змогли.

– У мене була повністю паралізована права сторона, я взагалі не міг рухатися, але завдяки довготривалій реабілітації і наполегливій праці тіло, слава Богу, вже слухається, – каже Руслан Гаврилюк.

Руку добре відчуває, тепер головне — відновити ногу. Віднедавна займається на такому тренажері, який імітує реальну ходьбу. Лікарі та й сам Руслан вже бачать результат.

Відновлюється захисник у сучасному реабілітаційному центрі RECOVERY, який нещодавно відкрили у Вінниці. Облаштували його на базі відділенні бальнеології вінницької лікарні. Тут сформована професійна команда реабілітологів. Але з обладнанням була біда – все старе.

На жаль, просто ванни і просто масажі мало можуть допомогти бійцям з важкими пораненнями. Тепер, завдяки проєкту RECOVERY, у капітально відремонтованому приміщенні встановили найсучасніші тренажери і медустаткування.

– Поки тривав ремонт, наші спеціалісти проходили навчання. І сьогодні, маючи висококласних фахівців та обладнання, ми стали найпотужнішим реабілітаційним центром на Вінниччині, – ділиться директорка вінницького центру RECOVERY Світлана Голодюк.

Серед пацієнтів центру – захисники з ампутаціями, складними мінно-вибуховими пораненнями, спінальними, черепно-мозковими травмами та контузіями.

У залі фізичної реабілітації є тренажери для пацієнтів з різними видами функціональних порушень. Одночасно тут можуть займатися 12 військових.

Приміром, універсальний тренажер Левітас. На ньому можна розробляти після травм спину, суглоби, шийний, грудний і поперековий відділи хребта.

А ось роботизована рука тренує і відновлює рухові функції кінцівок. Коли пальці не слухаються, комп’ютер змушує руку згадувати всі рухи.

У кабінеті фізіотерапії – надсучасне обладнання для магнітної, ультразвукової, лазерної терапії, електростимуляції.

Проєкт RECOVERY – приклад ефективного партнерства бізнесу й держави.

Сучасні реабілітаційні центри для наших захисників та захисниць, відкриті на базі державних медзакладів, уже працюють у Києві, Дніпрі, Одесі, відтепер і у Вінниці.

Професійної реабілітації нині вже потребують сотні тисяч героїв та героїнь, які за нашу незалежність заплатили своїм здоров`ям.

Місія проєкту — створити потужну мережу інноваційних реабілітаційних центрів по всій країні. У планах на цей рік надати допомогу щонайменше 11 тис. військових.

– Медичний і гуманітарний фронти – надважливі у цій війні. Ми з дружиною розуміли, що, на жаль, сотні тисяч наших героїв потребуватимуть реабілітації. І що б не сталося, ми будемо за них боротися, – говорить Віктор Пінчук, засновник проєкту RECOVERY.

Потужність вінницького RECOVERY – 52 ліжка. Загалом майже 1 100 героїв і героїнь щороку зможуть отримати тут якісну реабілітаційну допомогу.

Фізична реабілітація – це лише перший етап проєкту. Далі наші герої-захисники потребуватимуть психологічної, а потім і соціальної реабілітації.

Ми стали країною ветеранів війни, тож мусимо зробити все можливе задля їхнього комфортного життя після фронту.