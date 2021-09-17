Глобальная инициатива Covax продолжит действовать в 2022 году. Дальнейшее развитие этого механизма обеспечения вакцинами от Covid-19 будет зависеть от ситуации.

Об этом сообщил глава Бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ярно Хабихт в комментарии одному из изданий.

По его словам, в 2022 году работа Covax продолжится. Сейчас многие страны организуют свои пути для получения и закупки вакцины, включая и Украину. На основе двусторонних соглашений Украина закупила уже 15-20 млн доз вакцины.

В ВОЗ хотят убедиться, что вакцины от коронавируса достаточно для всех.

— Например, для Украины ситуация такова, что ей получить вакцину, в некотором смысле, даже легче, чем странам, которые имеют более высокий уровень дохода, — пояснил он.

Хабихт добавил, что сейчас количество производителей вакцин от коронавируса в мире растет, как и количество производственных площадок, которые размещаются в разных странах.

Глобальный механизм доступа к вакцинам Covax — всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам Covid-19 под руководством Альянса по вакцинам. Коалиции по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (ЕКБП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Covax координирует международные ресурсы, чтобы обеспечить странам с низким и средним уровнем дохода равный доступ к тестам, терапии и вакцинам от Covid-19. До июля 2020 года к механизму присоединились 165 стран.