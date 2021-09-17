Глобальна ініціатива Covax продовжить діяти у 2022 році. Подальший розвиток цього механізму забезпечення вакцинами від Covid-19 залежатиме від ситуації.

Про це повідомив голова Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор Ярно Хабіхт у коментарі одному з видань.

За його словами, у 2022 році робота Covax продовжиться. Нині багато країн організовують свої шляхи для отримання та закупівлі вакцини, включаючи й Україну. На основі двосторонніх угод Україна закупила вже 15-20 млн доз вакцини.

У ВООЗ хочуть переконатися, що вакцини від коронавірусу достатньо для усіх.

– Наприклад, для України ситуація така, що їй отримати вакцину, в деякому сенсі, навіть легше, ніж країнам, які мають вищий рівень доходу, – пояснив він.

Хабіхт додав, що зараз кількість виробників вакцин від коронавірусу у світі зростає, як і кількість виробничих майданчиків, які розміщуються у різних країнах.

Глобальний механізм доступу до вакцин Covax – всесвітня ініціатива, спрямована на забезпечення рівного доступу до вакцин Covid-19 під керівництвом Альянсу з вакцин. Коаліції з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Covax координує міжнародні ресурси, щоб забезпечити країнам із низьким та середнім рівнем доходу рівний доступ до тестів, терапії та вакцин від Covid-19. До липня 2020 року до механізму приєдналися 165 країн.