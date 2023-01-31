Медицинские работники нескольких больниц в Польше отказывались сделать аборт 14-летней умственно отсталой девочке, которую изнасиловал ее дядя.

Отмечается, что медики в этом случае использовали оговорку о совести, которая позволяет им не делать аборт, если они считают, что это противоречит их убеждениям.

Сообщается, что этот прецедент вызвал новые призывы смягчить законы об абортах в католической стране, которые являются одними из самых строгих в Европе.

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Между тем, министр здравоохранения Польши Адам Недзельски заявил о неприемлемости того, чтобы сделать легальный аборт умственно отсталой 14-летней девочке.

— Мы потрясены этим случаем, здесь наш ответ однозначен, — заявил министр.

Отмечается, что после вступления в силу в 2021 году почти полного запрета, аборты в Польше разрешены только в том случае, если беременность является результатом сексуального насилия или угрожает жизни или здоровью женщины.

Но, как показывает нынешний случай, даже легальные аборты иногда трудно получить в стране ЕС.

Как сообщили представители женской правозащитной группы Federa, ребенку в конечном итоге аборт был сделан в Варшаве.

Сообщается, что аборты стали полем политической битвы в Польше с тех пор, как в конце 2020 года высший суд встал на сторону правого правительства и постановил, что прерывание беременности из-за дефектов плода является неконституционным.