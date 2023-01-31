Медичні працівники кількох лікарень у Польщі відмовлялися зробити аборт 14-річній розумово відсталій дівчинці, яку зґвалтував її дядько.

Зазначається, що медики в цьому випадку використовували норму закону, яка дозволяє їм не робити аборт, якщо вони вважають, що це суперечить їхнім переконанням.

Повідомляється, що цей прецедент викликав нові заклики пом’якшити закони про аборти в католицькій країні, які є одними з найсуворіших в Європі.

Зараз дивляться Читайте також: Насильство під час війни: де отримати психотерапевтичну допомогу Тим часом, міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельські заявив про неприйнятність того, щоб зробити легальний аборт розумово відсталій 14-річній дівчинці. – Ми вражені цим випадком, тут наша відповідь однозначна, — заявив міністр. Зазначається, що після вступу в силу в 2021 році майже повної заборони, аборти в Польщі дозволені тільки в тому випадку, якщо вагітність є результатом сексуального насильства або загрожує життю або здоров’ю жінки. Але, як показує нинішній випадок, навіть легальні аборти іноді важко отримати в країні ЄС. Як повідомили представники жіночої правозахисної групи Federa, дитині врешті аборт був зроблений у Варшаві. Повідомляється, що аборти стали полем політичної битви в Польщі відтоді, як наприкінці 2020 року вищий суд став на бік правого уряду і постановив, що переривання вагітності через дефекти плода є неконституційним.

Джерело The Guardian

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.