Выявленный в Африке новый вариант коронавируса, который ученый уже успели назвать NeoCoV, представляет потенциальную опасность для человека. По мнению экспертов, он имеет столь же высокую степень заразности, как и вариант Омикрон.

Сообщается, что NeoCoV, как и Омикрон, обнаружен пока у летучих мышей в ЮАР и циркулирует только в пределах одной популяции. Но, судя по данным исследования, новый вирус обладает скрытым потенциалом стремительно мутировать.

NeoCoV является близким родственником коронавируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого была зафиксирована в 2010-х годах, пишут ученые.

Они уточняют, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента АСЕ2, через который некоторые коронавирусы попадают в организм.

Исследование описывает первые случаи использования АСЕ2 родственниками коронавируса MERS-CoV. Это выявляет потенциальную угрозу биобезопасности, отмечают ученые.

Источник: bioRxiv