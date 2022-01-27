Виявлений в Африці новий варіант коронавірусу, який вчений вже встигли назвати NeoCoV, становить потенційну небезпеку для людини. На думку експертів, він має настільки ж високий ступінь заразності, як і варіант Омікрон.

Повідомляється, що NeoCoV, як і Омікрон, виявлений наразі у кажанів в ПАР і циркулює тільки в межах однієї популяції. Але, судячи з даних дослідження, новий вірус має прихований потенціал стрімко мутувати.

NeoCoV є близьким родичем коронавірусу MERS-CoV, збудника близькосхідного респіраторного синдрому, спалах якого був зафіксований у 2010-х роках, пишуть вчені.

Вони уточнюють, що NeoCoV і його близький родич PDF-2180-CoV можуть ефективно використовувати деякі типи ангіотензинперетворюючого ферменту АСЕ2, через який деякі коронавіруси потрапляють до організму.

Дослідження описує перші випадки використання АСЕ2 родичами коронавірусу MERS-CoV. Це виявляє потенційну загрозу біонебезпеки, відзначають вчені.

Джерело: bioRxiv