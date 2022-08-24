В одной из больниц Киевской области после проведения операции врачи оставили посторонний предмет в теле 7-летнего ребенка, сообщает Киевская областная прокуратура.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским

7-летнему мальчику в хирургическом отделении больницы была сделана операция.

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После выписки из медучреждения ребенку было плохо.

Родители доставили мальчика в НДСЛ Охматдет, где было проведено повторное хирургическое вмешательство, во время которого оказалось, что во время предварительной операции в теле ребенка остался кусок ткани.

Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства указанного события.

ч. 2 ст. 140 предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Источник: Прокуратура Киевской области