В одной из больниц Киевской области после проведения операции врачи оставили посторонний предмет в теле 7-летнего ребенка, сообщает Киевская областная прокуратура.
Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским
7-летнему мальчику в хирургическом отделении больницы была сделана операция.
После выписки из медучреждения ребенку было плохо.
Родители доставили мальчика в НДСЛ Охматдет, где было проведено повторное хирургическое вмешательство, во время которого оказалось, что во время предварительной операции в теле ребенка остался кусок ткани.
Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства указанного события.
ч. 2 ст. 140 предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Источник: Прокуратура Киевской области