Для 16-летнего пациента это уже была вторая нейрохирургическая операция. Первую 12-летнему мальчику, которому качели проломили голову, в Ровенской областной детской больнице сделали четыре года назад.

Удар качелей был настолько сильным, что произошел перелом затылочной кости. Тяжелую черепно-мозговую травму оперировали лучшие нейрохирурги. Тогда для спасения пациента применили краниоэктомию — удаление вдавленного перелома затылочной кости.

И только теперь, спустя четыре года, лечение завершили, проведя второй этап — краниопластику. Поврежденную часть черепной коробки закрыли специальной титановой пластиной, которая повторяет костные структуры черепа, защищает мозг от повреждений.

Результатом второй операции нейрохирурги довольны. Уже на третьи сутки пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.

При краниопластике косметический дефект практически отсутствует. Установленный имплант крепче собственной черепной кости, а значит, обеспечивает надежную защиту головного мозга. К тому же после такой операции пациенты очень быстро восстанавливаются.

Краниопластику пластиной применяют также при посттравматических головных болях или эпилепсии. С помощью этого метода устраняют косметический дефект, который может остаться после травмы.

Источник и фото: Рівненська обласна дитяча лікарня