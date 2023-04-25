Центр нейрохирургии детской больницы Св. Николая во Львове записал в свой актив первую в истории украинской медицины операцию на головном мозге с пробуждением. Успешную операцию!

Пациент — 15-летний Максим из Тернополя с восьми лет страдал эпилепсией. Судороги провоцировала любая нагрузка — и физическая, и эмоциональная. Даже какие-то радостные события могли вызвать приступ.

До первого проявления этой болезни Максим занимался танцами, ему это очень нравилось, мечтал стать чемпионом.

Но все рухнуло в один миг. Диагностировали опухоль мозга. И дальше мальчик жил с невероятными ограничениями: не бегать, не прыгать, не плакать, не смеяться…

Мама очень боялась за жизнь сына, однако лишь после того, как с возрастом у Максима появились проблемы с речью и памятью, семья обратилась к львовским врачам.

Обследовав пациента, установили, за семь лет опухоль значительно выросла и начала давить на участки мозга, отвечающие за речь и движения.

Риск паралича правой половины тела 15-летнего парня стал реальностью.

Единственным шансом для Максима могла стать операция на мозге с пробуждением — AWAKE SURGERY.

Во время такой операции важнейшая часть вмешательства проходит без наркоза, потому что пациент должен быть в сознании.

— Я понял, дальше тянуть некуда. Появились признаки того, что опухоль сильно давит на мозг. Это риск смерти, — говорит заведующий нейрохирургическим отделением Михаил Ловга.

Во время важнейшей части операции — удаления самой опухоли — врачи вывели Максима из наркоза. Это нужно было, чтобы контролировать его речь и движения и не повредить участки мозга, которые за них отвечают.

Операция длилась семь часов! Чтобы парень не заснул, медики отвлекали его рассказами о супергероях из комиксов, о фантастических мирах, задавали всевозможные вопросы. Когда Максим отвечал, активность в соответствующих участках мозга фиксировали нейрофизиологи.

Хирургам удалось полностью удалить опухоль. Мама услышала обнадеживающее: в дальнейшем лечении пациент не нуждается.

Эпилептических приступов больше не было, восстановилась речь. И мальчик с удовольствием делится планами на будущее: хочет заняться спортом и путешествовать.

— Мы счастливы! Приехали больные, а уезжаем здоровые! — говорит его мама.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова