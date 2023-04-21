Во львовской больнице Святого Луки ортопеды-травматологи решились на сложную и растянутую во времени операцию, чтобы осуществить мечту 19-летнего юноши.

В результате перенесенной в раннем детстве коварной болезни — полиомиелита — у Михаила развился синдром короткой ноги. Всю свою жизнь парень страдает не только от невозможности жить, как его сверстники, потому что дефект правой ноги не позволяет не только бегать, прыгать, но и быстро ходить.

Постоянная боль в спине, перекос в тазу, атрофия мышц и куча комплексов ведут к депрессии и отчаянию.

Когда Мише исполнилось полгода, мама забила тревогу: правая ножка малыша не двигалась, свисала, как будто парализована. Невропатологи ошарашили диагнозом — полиомиелит.

— Тот день я никогда не забуду, именно тогда начался наш путь борьбы с недугом, — вспоминает мама Михаила.

Сорок дней в инфекционной больнице не дали ожидаемого улучшения. Выяснилось, что полиомиелит успел даже за такой короткий срок необратимо поразить нервную систему мальчика. Правая ножка замедлила рост.

С того момента Миша чувствовал себя неполноценным. Должен был ходить с массивной ортопедической стелькой в специальных высоких сапогах.

О том, чтобы бегать или прыгать, можно было только мечтать. И он мечтал… когда-нибудь надеть кроссовки. Однако, шли годы и мечта казалась уже несбыточной.

На момент обращения в больницу святого Луки правая нога юноши была короче левой на 5 сантиметров.

Врачи после всех анализов приняли решение таки оперировать. Операция по удлинению конечности — остеотомия не сразу дает результат.

В кость в двух местах установили аппарат Илизарова. По мере роста ноги — аппарат будут удлинять, пока не нарастят нужные сантиметры.

Впереди еще пять месяцев лечения и реабилитации. Однако кроссовки Михаил уже купил и даже сделал в них первые шаги.

Источник и фото: Перше медоб’єднання Львова