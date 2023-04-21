У львівській лікарні Святого Луки ортопеди-травматологи наважилися на складну і розтягнуту в часі операцію, щоб здійснити мрію 19-річного юнака.

У результаті перенесеної в ранньому дитинстві підступної хвороби – поліомієліту – у Михайла розвинувся синдром короткої ноги. Все своє життя хлопець страждає не лише від неможливості жити, як його однолітки, бо дефект правої ноги не дозволяє не лише бігати, стрибати, а й швидко ходити.

Постійний біль у спині, перекос у тазі, атрофія м’язів і купа комплексів ведуть до депресії і відчаю.

Коли Мишкові виповнилося півроку, мама забила тривогу: права ніжка малюка не рухалася, звисала, наче паралізована. Невропатологи ошелешили діагнозом – поліомієліт.

-Того дня я ніколи не забуду, саме тоді почався наш шлях боротьби з недугою, – згадує мама Михайла.

Сорок днів в інфекційній лікарні не дали очікуваного покращення. Вияснилося, що поліомієліт встиг навіть за такий короткий термін незворотно вразити нервову систему хлопчика. Права ніжка сповільнила ріст.

З того моменту Михайлик відчував себе неповноцінним. Мусив ходити з масивною ортопедичною устілкою у спеціальних високих чоботах.

Про те, щоб бігати чи стрибати, можна було лише мріяти. І він мріяв… коли-небудь одягнути кросівки. Проте, йшли роки і мрія здавалася уже нездійсненною.

На момент звернення у лікарню святого Луки права нога юнака була коротша за ліву на 5 сантиметрів.

Лікарі після всіх аналізів прийняли рішення таки оперувати. Операція з подовження кінцівки – остеотомія, не одразу дає результат.

У кістку в двох місцях встановили апарат Ілізарова. По мірі росту ноги – апарат подовжуватимуть, допоки не наростять потрібні сантиметри.

Попереду ще п’ять місяців лікування та реабілітації. Однак кросівки Михайло вже купив і навіть зробив у них перші кроки.

Джерело і фото: Перше медоб’єднання Львова